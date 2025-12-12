La borrasca Emilia llega a Canarias dejando un descenso en las temperaturas, viento, probabilidad de tormentas y la posible aparición de nieve

La previsión del tiempo en Canarias estará marcada por los efectos de la borrasca Emilia, cuyo núcleo frío se situará en las costas africanas, muy cerca del archipiélago. Se espera que las precipitaciones alcancen entre 80 y 100 L/m² en las vertientes norte de Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. No se descartan tormentas en las islas más orientales, así como nevadas en las cumbres de La Palma y Tenerife, y con menor probabilidad en Gran Canaria, donde la cota de nieve se situará entre los 1.700 y los 2.000 metros.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 28 de julio de 2025 / RTVC

Las temperaturas máximas sufrirán un notable descenso, especialmente en las islas orientales, mientras que las mínimas también bajarán, siendo más evidente en las vertientes noreste y noroeste de Tenerife y en La Gomera. El descenso será más suave en el norte y sur de La Palma y en varios puntos de Gran Canaria.

El viento soplará con fuerza del norte, con rachas que podrán superar los 100 km/h, sobre todo en las zonas de cumbre. En el mar se prevé mar combinada, con olas que podrán superar los 7 metros en las costas abiertas al norte, especialmente durante la mañana, aumentando la intensidad por la noche. En las costas resguardadas del sur también habrá mar combinada, con olas en torno a los 3 metros.

La previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Cielos muy nubosos con lluvia. El viento soplará fuerte del N que será más intenso en medianías y cumbres. Temperatura máxima de 14 grados en Valverde.

La Palma: Lluvias sobre todo en la sección N. No se descarta algún chubasco tormentoso y posibilidad de nevadas en la cumbre. Viento fuerte especialmente en cumbres y temperaturas que irán de los 14 a los 20 grados en Santa Cruz de La Palma.

La Gomera: Jornada de lluvia y algún chubasco tormentoso. Viento fuerte con rachas que podrán superar los 90 Km/h. Temperatura máxima de 21 grados en San Sebastián.

Tenerife: Lluvia con algunas tormentas particularmente en el N de la isla. Podría nevar en El Teide y viento fuerte con rachas que podrán superar los 100 Km/h sobre todo en cumbres. Temperaturas que irán desde los 15 a los 20 grados en la capital.

Gran Canaria: Cielos nublados con lluvias. No se descarta que sean de carácter tormentoso en el N. Las rachas de viento serán intensas pudiendo superar los 100 Km/h en cumbres y no se descarta de que nieve en la cumbre. Temperaturas en torno a los 19 grados de máxima en la capital.

Fuerteventura: Lluvias con posibilidad de chubascos tormentosos y viento fuerte con rachas intensas en el extremo W. Temperatura máxima de 19 grados en la capital.

Lanzarote: Chubascos de carácter tormentoso. El viento será fuerte con rachas intensas sobre todo en el extremos SW a mediodía. Temperaturas mucho más frescas.

La Graciosa: Jornada de lluvia con tormentas. El mar se complicará y el viento soplará fuerte. Temperaturas que irán desde los 14 a los 19 grados en Caleta de Sebo.