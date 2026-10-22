Este viernes la previsión del tiempo en Canarias viene marcada porque irá a menos la inestabilidad aunque no nos libraremos de las nubes. Serán de tipo bajo por el Norte y Nordeste de las islas, todavía con algo de lluvia débil en La Palma. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en la mitad oriental.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 23 de octubre de 2026

Las temperaturas subirán ligeramente, máximas 23 – 27ºC en costas. Viento del Nordeste flojo a moderado en la costa, más intenso por el tarde, siendo del Sureste a Este flojo en cumbres. Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 2m.

Previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Nubes bajas por el Norte y Nordeste, en el resto ratos de sol, temperaturas en ligero ascenso, y viento del Nordeste moderado en la costas, a más por la tarde.

La Palma: Cielos nubosos con algo de lluvia débil en las medianías del Este. En el resto ratos de sol, temperaturas en ligero ascenso, y viento alisio arreciando por la tarde.

La Gomera: Nubosidad baja en parte del Norte y la cumbre, en el resto tiempo soleado y agradable, máximas 23 – 27ºC en la costa.

Tenerife: Abundante nubosidad bajas por el Norte y Nordeste, quizá unas gotas en medianías. El tiempo más soleado en la costa Sur y Oeste. Temperaturas ligeramente más altas, y viento alisio en la costa, girará del Sureste al Este flojo en cumbres.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte y la capital, quizá alguna gota en medianías. Tiempo soleado en el resto con algún intervalo de nube media. Temperaturas en ligero ascenso, máximas 24 – 27ºC costas, con alisio moderado.

Fuerteventura: Predominio de los cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán algún grado, y el viento del Nordeste cobrará intensidad por la tarde.

Lanzarote: Algunas nubes bajas al amanecer por el Norte y Este, e intervalos de nubes medias el resto de la jornada. Ratos de sol, temperaturas suaves, y alisio moderado.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos al amanecer. Temperatura máxima 24 – 25ºC en Caleta del Sebo, y viento alisio flojo a moderado.