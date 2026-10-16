El programa de La Radio Canaria, que se emite los sábados y domingos de 08:00 a 11:00 horas, también dedicará espacio a los trastornos alimentarios, la investigación espacial y las tradiciones canarias

El programa ‘Tiempo de Alisios‘ de La Radio Canaria, que conduce Yaiza Díaz y se emite los sábados y domingos de 08:00 a 11:00 horas, tiene preparada para este fin de semana una programación en la que se abordarán algunos de los principales asuntos de actualidad. Además, como es habitual, el espacio dedicará buena parte de sus tres horas de emisión a la salud y el autocuidado, la cultura, la ciencia y la tecnología, con entrevistas a expertos, tertulias y sus secciones habituales.

La seguridad ciudadana y la pobreza infantil en Canarias serán algunos de los temas centrales del sábado 17 de octubre, mientras que el domingo 18 el programa prestará especial atención al cáncer de mama, coincidiendo con la celebración de su Día Mundial el próximo lunes 19 de octubre.

La seguridad ciudadana y la pobreza infantil, a debate el sábado

El sábado 17 de octubre, tras el habitual repaso a la actualidad informativa, los deportes y la previsión meteorológica, la sección ‘El Barómetro’ saldrá a la calle para tomar el pulso a la preocupación ciudadana por la inseguridad, ante el aumento de robos y asaltos registrados en las Islas. Para analizar este asunto, Yaiza Díaz contará además con la participación del experto en seguridad Gustavo Rubio, con quien analizará cómo han cambiado este tipo de delitos y qué medidas se pueden tomar para prevenirlos.

La salud también tendrá un papel destacado en la mañana del sábado. Coincidiendo con la reciente celebración del Día Mundial de la Alimentación, los hermanos y doctores Sebastián e Isidro Martín abordarán la comunicación entre cerebro e intestino en la sección ‘Cheers’.

Este sábado 17 de octubre se conmemora así mismo el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un asunto que centrará la sección ‘Parlare’, en la que la periodista y colaboradora del programa María Rodríguez ahondará en la pobreza infantil en Canarias, para lo que entrevistará a Raimundo Moreno, uno de los fundadores de la Asociación Canaria Centro de Atención a la Familia.

La ciencia y la cultura llegarán de la mano de ‘A Contraviento’, que contará con el director canario Juanma V. Betancort y el geólogo Jesús Martínez Frías para hablar de ‘Volcania’, la película dirigida por Betancort que propone una analogía entre los paisajes volcánicos de las Islas Canarias y la superficie de Marte. Con este filme como telón de fondo, los invitados hablarán del programa de la Agencia Espacial Europea que se desarrolla en Lanzarote para la formación y el entrenamiento de astronautas.

La programación del sábado se completará con la neurocientífica Sheila Guerrero en ‘Efecto Placebo’, la música de ‘Un disco, un año’ y la agenda cultural de Lucía Suárez, que repasará algunas de las propuestas para disfrutar del fin de semana en las Islas. En el ‘El Rebumbio’, Yamilet Blanco hablará sobre las exigencias sociales que pesan sobre el cuerpo femenino y los sacrificios que muchas mujeres hacen para sentirse bien o responder a determinados ideales de belleza.

El domingo, una mirada al cáncer de mama y los avances tecnológicos

El domingo 18 de octubre, ‘Tiempo de Alisios’ abrirá su espacio de actualidad con un análisis de la seguridad vial y la evolución de los accidentes de tráfico, para lo que contará con Ramiro Aurín Lopera, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el lunes 19 de octubre, el programa dedicará buena parte de su primera hora a hablar de esta enfermedad a través de los testimonios en primera persona de varias mujeres que la han vivido. Una conversación que contará con el maestro budista y sexólogo Alejandro Torrealba.

La tecnología será otro de los asuntos protagonistas del domingo. Yaiza Díaz entrevistará a Rubén Arconada, director de Adimaker, para conocer las novedades de la feria de impresión 3D que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Tenerife. Además, el programa se acercará a La Palma para hablar de los cuatro nuevos telescopios Cherenkov, un nuevo hito en la astrofísica canaria que permitirá estudiar los rayos gamma de muy alta energía procedentes de algunos de los fenómenos más extremos del universo.

La literatura también tendrá su espacio en ‘La Hermandad de los Alisios’, con Bibiana Méndez Samarín y Desirée Ramos Rosa, integrantes de La Gaveta Literaria.

Por último, la sección ‘Al Golpito’, con la periodista Raquel González, contará con la participación de la costurera Mary Acosta y el investigador Francisco Machado, especializado en el estudio de la religiosidad popular y la indumentaria tradicional del archipiélago, para hablar de la recuperación de la vestimenta tradicional canaria y de la importancia de conservar las prendas, los oficios y las costumbres que forman parte de la historia de las Islas.

Como cada fin de semana, ‘Tiempo de Alisios’ acompañará a los oyentes durante tres horas con actualidad, entrevistas, tertulias y contenidos divulgativos, de sábado a domingo, entre las 08:00 y las 11:00 horas, en La Radio Canaria.