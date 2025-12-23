El archipiélago afronta estos últimos días del año lluvias moderadas en casi todas las islas

La lluvia será protagonista en Navidad y Fin de Año en Canarias.

Estos días previos a la Navidad es aconsejable no olvidar el paraguas y el abrigo en casa. La llegada del invierno, el pasado 21 de diciembre, ha traído a las islas un tiempo propio de estas fechas. De hecho, Canarias cuenta estos días con temperaturas por debajo de la media del período de referencia que es 1991-2020.

La previsión meteorológica apunta que el miércoles los restos de un frente frío dejarán lluvias moderadas en todas las islas excepto en El Hierro. Lloverá especialmente en el norte de las islas y el viento será de componente norte.

Se prevé que la situación se mantenga así hasta los primeros días de 2026. En concreto la despedida del año podría ser lluviosa y con tiempo invernal. Las precipitaciones no serán constantes cada día pero sí con intervalos diarios hasta que acabemos el año.

En concreto, el próximo fin de semana podría llegar una borrasca que afectaría con lluvias a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y que no duraría más de una jornada.