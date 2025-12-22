Las precipitaciones este lunes por restos de un frente está dejando este lunes bastantes lluvias en todas las islas

Las islas encaran la semana de Nochebuena marcadas por la inestabilidad meteorológica. Tras un lunes de lluvias intensas que han dejado más de 16 litros en puntos de La Palma y Gran Canaria, el archipiélago disfrutará de una jornada de transición este martes antes de que los restos de un nuevo frente vuelvan a regar las islas durante las celebraciones de Navidad, acompañados de temperaturas frescas y oleaje en el norte.

Navidades pasadas por agua: un nuevo frente llega a las islas. Imagen de archivo de la lluvia en Arrieta, Lanzarote, por la borrasca Emilia. EFE.

En concreto, en Tenerife, en La Laguna se ha recogido casi casi 12 litros de agua por metro cuadrado, Gran Canaria, en Valleseco incluso se han superando los 15 litros por metro cuadrado, en La Palma, especialmente en las zonas del norte como Garafia, más de 16 litros por metro cuadrado y en el interior de La Gomera, El Hierro y Lanzarote, según ha indicado la meteoróloga de RTVC Emilia González.

Este martes será una jornada de transición, con menos nubosidad y habrá bastantes momentos en que saldrá el sol en las zonas del sur. El viento va a soplar del nordeste, «podría ser lo moderado, pero no va a ser un viento importante», sobre todo, que remitirá por la tarde, ha concretado.

Más precipitaciones

De cara a Nochebuena, González ha indicado que se espera que lleguen los restos de otro frente que, también, traerán precipitaciones. El miércoles 24 por la noche y el jueves 25 de diciembre Navidad serán jornadas de lluvia, en especial, en el norte de las islas, que afectarán prácticamente todo el archipiélago. Estas lluvia no se asocian a ninguna perturbación ni dana, simplemente a los restos de un frente que va a llegar a las islas.

Las temperaturas serán frescas, por debajo de la media para esta época del año y la situación marítima que hoy, de momento, se mantiene revuelta con olas de hasta cuatro metros en las costas del norte, pero que mañana bajarán a tres metros. Noche Buena y Navidad, (2:05) pasaba por agua, sobre todo por la noche.