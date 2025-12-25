Previsión del tiempo para el viernes 26 de diciembre de 2025

Previsión del tiempo en Canarias para este viernes 26 de diciembre. Este viernes tendremos una jornada marcada por el ambiente fresco con temperaturas que irán en ligero descenso y predominará los intervalos nubosos sobre todo en las vertientes N de las islas más montañosas y que ganará presencia en el S por la tarde.

Imagen RTVC.

La inestabilidad situada al W de la Península Ibérica nos dejará chubascos débiles y ocasionales en este caso sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote por la mañana y por la noche. No se descarta que pueda caer alguna gota en las vertientes N de las islas más montañosas.

Las temperaturas máximas suben ligeramente en el interior de Gran Canaria, La Gomera y medianías del N de La Palma y en puntos del interior N de Tenerife. Las mínimas bajan en puntos del W de La Palma y Tenerife, e el SE de Fuerteventura y E de Lanzarote. Lo hará más notablemente en interior S de Gran Canaria.

El viento soplará de componente N mayormente pero a partir del mediodía rolará al NW. Y en el mar habrá mar combinada con olas que podrán superar los 2 m. en costas abiertas al N y en costas resguardadas del S predominará la marejada con áreas de marejadilla en costas del E de Tenerife, S de Gran Canaria y E-SE de Fuerteventura y Lanzarote.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

EL HIERRO: Intervalos de nubes y claros aunque se nublará más al mediodía. El viento soplará del Ne y rolará al NW. Temperatura máxima de 14 grados en Valverde.

LA PALMA: Jornada matinal despejada pero se irá nublando al mediodía especialmente en la vertiente E. El viento será del NW flojo y las temperaturas irán desde los 13 a los 21 grados en la capital.

LA GOMERA: Predominará el ambiente de nubes y claros sobre todo en el interior y S. Viento del NW y temperaturas que irán desde los 17 a los 22 grados en San Sebastián.

TENERIFE: Cielos con algo de nubosidad matinal por el SW y a partir del mediodía irá ganando terreno en todas las vertientes. Se irá despejando a últimas horas de la tarde. El viento soplará del NW con algunas rachas fuertes en el extremos SW y cumbres. Las temperaturas rondarán los 22 grados de máxima en la capital.

GRAN CANARIA: Cielos con algo de nubes por la mañana y ambiente soleado en el S. Se nublará al mediodía en ambas vertientes. El viento será flojo del NW y temperaturas que irán desde los 16 a los 21 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Intervalos de nubes y claros con probabilidad de algunas gotas por la mañana en el N. Viento del NW y temperatura máxima de 20 grados en la capital.

LANZAROTE: Jornada con algunos chubascos débiles y ocasionales por la mañana y por la noche. Viento del NW y temperatura máxima de 20 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Intervalos de nubes y claros con probabilidad de algunos chubascos débiles. Viento del NW y temperatura máxima de 20 grados en Caleta de Sebo.