El tiempo en Canarias | Tiempo estable para iniciar la semana

Las condiciones del tiempo para las próximas horas poco van a varia, seguiremos con nubes a primeras y últimas horas sobre todo y con alguna hilera de nubes altas cruzando a mediodía sin mayores consecuencias

Los restos de un frente pasarán muy alejados de las islas, pero aún así, podría aumentar la nubosidad por la noche y dejar alguna gota en La Palma o Lanzarote, nada importante. A grandes rasgos será una jornada de cielos despejados en muchos puntos incluidos los del norte, por el sur habrá zonas donde se generen nubes de evolución.

No esperamos viento destacable, a lo sumo brisas en la costa y de componente oeste flojo en el resto.

Las temperaturas podrían subir algún grado, tanto las mínimas como las máximas.

El estado de la mar mejorará un poco este martes aunque el miércoles se volverá a complicar. Esperamos fuerte marejada en las costas del norte con olas en torno a los 3 metros y marejada en las del sur con olas rondando 1.5 metros.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: veremos pocas nubes, a lo sumo, algunas por el norte a primera hora, y de tipo alto a mediodía. No habrá viento y las temperaturas irán de los 10 a los 14 grados en Valverde.

La Palma: tendremos menos nubes en el este. Las más compactas se verán por el oeste y alguna gota podrían dejar por la noche. Las temperaturas subirán algún grado.

La Gomera: poca nubosidad a lo largo del día ni por el norte ni por el sur, a lo sumo algunas pasando durante las horas centrales del día. Las temperaturas irán de los 15 a los 22 grados.

Tenerife: será un día de poca nubes por el norte, pasarán algunas de tipo alto a mediodía. En el sur podría generarse de evolución. Las temperaturas variarán entre los 14 y los 22 grados.

Gran Canaria: cielos prácticamente despejado por el norte y en la cumbre, las nubes aquí se generarán por el sur. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados y no habrá viento.

Fuerteventura: intervalos nubosos por el norte y oeste, sin dejar precipitaciones, y tendiendo a disiparse. Las temperaturas se mantendrán entre los 13 y los 21 en Puerto del Rosario.

Lanzarote: nubosidad por la tarde en el norte y oeste, alguna gota es posible, en el resto estará despejado o con nubes altas. Temperaturas entre los 13 y los 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: esperamos nubes bajas a primera y a última hora, por la tarde serán más compactas, dominarán las brisas y durante el día las temperaturas subirán algún grado.