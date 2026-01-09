Tiempo frío y ambiente variable en Canarias para el fin de semana

Fin de semana marcado por el frío en muchos puntos del archipiélago, heladas débiles en cumbres, especialmente de Tenerife y La Palma, y alguna que otra precipitación

Presa de Izcagüe, La Gomera. Imagen Cabildo de La Gomera

El archipiélago canario afronta un fin de semana marcado por el frío en muchos puntos y un ambiente meteorológico variable. Durante estos días predominarán los cielos poco nubosos o prácticamente despejados, aunque con algunas excepciones, especialmente en el norte de las islas y en la vertiente este de La Palma, donde las lluvias han hecho acto de presencia por noveno día consecutivo. Lluvias que a lo largo de estos últimos días han seguido alimentando los embalses y las presas de las islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un tiempo frío que prolonga la situación vivida en Canarias durante el mes de diciembre, que según el balance hecho público por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se caracterizó especialmente por el frío y la humedad.

Declaraciones: David Suárez, delegado de la AEMET en Canarias

Este viernes comienza con cielos mayormente despejados en casi todo el archipiélago, salvo en La Palma. Sin embargo, a medida que avance la jornada, sobre todo por la tarde, aumentará la nubosidad tanto en las vertientes norte como sur de las islas, con posibilidad de que caigan algunas gotas al final del día. Además, se esperan heladas débiles o localmente moderadas en las cumbres centrales de Tenerife, sin descartarse también en las cumbres de La Palma y Gran Canaria. En la provincia oriental, podría registrarse una ligera calima durante la primera mitad del día.

Fin de semana con viento alisio

De cara al fin de semana, el tiempo estará condicionado por el régimen de viento alisio. Se prevé la presencia de nubes, especialmente en la cara norte del archipiélago, donde podrían producirse precipitaciones débiles y poco significativas. En cambio, el sur de las islas disfrutará de más horas de sol. Las temperaturas solo resultarán agradables a mediodía en zonas costeras y las máximas difícilmente superarán los 22 grados.

Las heladas volverán a ser protagonistas en las zonas altas, con carácter débil y posibilidad de que sean moderadas en las cumbres centrales de Tenerife, además de una baja probabilidad de heladas débiles en las cumbres de La Palma.

El domingo se espera un predominio de intervalos nubosos, con apertura de claros en las islas orientales y en el sur de las islas montañosas a lo largo del día. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso. Se mantendrán las heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife y el viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la primera mitad del día en las vertientes sureste y noroeste.

Un fin de semana invernal en Canarias, con frío en las zonas altas, nubes en el norte y sol en el sur, ideal para abrigarse y planificar las actividades al aire libre con precaución.

Frío que también se está dejando notar en el centro de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde en algunos momentos no se han llegado a superar los 10 grados y que las lluvias, además, han cambiado el paisaje que suele predominar en estas islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Casi toda la península, con avisos meteorológicos

Catorce comunidades autónomas permanecen con avisos meteorológicos por nieve, temporal marítimo, fuertes vientos o lluvias, de las cuales la mitad se encuentra en nivel naranja (con riesgo importante) por nevadas o mala mar, que en el caso del litoral cantábrico dejará olas de hasta 8 metros de altura.

Están en nivel naranja de riesgo las siguientes comunidades: por nevadas, Aragón, Cataluña y Navarra; y por oleaje, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

Otras siete están en nivel amarillo. Se trata de Andalucía y Baleares, por vientos y oleaje; Castilla y León, por vientos y nieve; y Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, por fuertes vientos.

Por otra parte, la ciudad autónoma de Melilla está en alerta amarilla por temporal marítimo.