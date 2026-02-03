Una tienda de armas y un taller, clausurados por operar sin licencia en Arrecife

El Ayuntamiento de Arrecife constató que operaban sin licencia y en uno de ellos además, habían tenido «casetas de campaña que se ofertaban como alojamiento turístico»

Un taller mecánico y un establecimiento de venta de artículos militares y armas han sido clausurados por operar sin licencia en Arrecife. Según informa el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña en un comunicado, en uno de esos locales se ejercía la actividad de taller mecánico en el barrio de Titerroy y en el otro se ofrecían venta de artículos deportivos militares y armas, así como la celebración de eventos comerciales con clases de salsa y bachata.

Al respecto, el pleno municipal del pasado viernes acordó decretar la clausura de ambos establecimientos e imponer una sanción económica de 15.001 euros a cada uno.

Ayuntamiento de Arrecife

Casetas de campaña como alojamientos turísticos

Además, el Ayuntamiento indicó que, en uno de estos locales, hace ahora un año la Policía Local de Arrecife constató la existencia «de casetas de campaña que se ofertaban como alojamiento turístico». Esto se le comunicó a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, quien incoó un expediente sancionador por incumplimientos de la legislación turística en Canarias.

Ahora, el pleno del Ayuntamiento acordó al mismo titular que ejercía esa actividad de alojamiento turístico en ese local de coworking en la ciudad, proceder a la clausura del establecimiento. Le han impuesto una sanción de 15.001 euros por venta de artículos deportivos militares y armas. También por la celebración de eventos comerciales con clases de salsa y bachata.

Finalmente, la instrucción incorpora el informe de la Guardia Civil donde se acreditó que ese citado establecimiento carecía de la preceptiva autorización del Ministerio del Interior para la venta de armas.

Infracción de la ley

Durante el desarrollo de la sesión plenaria, se puso de relieve los incumplimientos y la ausencia de las necesarias autorizaciones para ejercer una actividad, por infracción a la Ley 7 /2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras Medidas Administrativas Complementarias.

En ambos expedientes sancionadores, el instructor acreditó por los responsables de ambos locales la comisión de infracción muy grave.