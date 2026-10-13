‘Todo Goles Radio’ ofrece el encuentro de la Eurocup entre La Laguna Tenerife y el Maxima Roma

El encuentro de la tercera jornada de la competición europea de baloncesto se podrá seguir por La Radio Canaria este miércoles 14 de octubre, a partir de las 20:00 horas

El programa Todo Goles Radio de La Radio Canaria ofrecerá este miércoles 14 de octubre, a las 20:00 horas, el encuentro entre La Laguna Tenerife y el equipo italiano del Maxima Roma, correspondiente a la tercera jornada de la Eurocup y segundo compromiso como local del conjunto aurinegro. Todo Goles Radio ofrecerá el partido desde el pabellón Santiago Martín, en La Laguna, con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet.

Jugadores de La Laguna Tenerife, durante el partido del pasado domingo ante el UCAM Murcia.

El conjunto Maxima Roma se fundó hace apenas unos meses, al amparo de un ambicioso plan diseñado por su propietario, el abogado californiano Paul Matiasic. En su carrera por acaparar el mayor respaldo posible de la sociedad italiana, el Máxima ha incorporado entre sus asesores y principales activos al que fuera leyenda de la Roma, el ex futbolista Francesco Totti.

En lo estrictamente deportivo, el Maxima Roma ha apostado por el técnico que llevó a la Germani Brescia hasta lo más alto, Matteo Cotelli, y ha puesto a su servicio una plantilla con mucha calidad en todas las posiciones. El base estadounidense Aaron Holiday (448 partidos en la NBA); el escolta de origen jamaicano curtido ya en Europa, Brynton Lemar; el alapívot de origen bosnio, Mirza Alibegovic; los también ex NBA, Hunter Tyson y Matt Ryan; el ex Euroliga, John Brown III o el pívot internacional croata, Miro Bilan, son solo un botón de muestra del potencial del próximo adversario canarista.

El Maxima Roma viene de ganar en el nuevo derbi romano, un partido con más de 9.300 aficionados en la grada, convertido en uno de los eventos mediáticos y sociales más relevantes de este inicio de temporada en la LEGA. Desde hacía 46 años no se medían en la élite de la Serie A dos equipos de la capital romana.

Con anterioridad a su triunfo del pasado domingo, los de Cotelli habían caído en las dos jornadas ligueras disputadas, ante el Napoli Basketball (75-94) y en la pista de la Virtus Bologna de Álex Mumbrú (98-89).

El bagaje de los italianos en la Eurocup contempla un balance de 1/1. Debutaron con un triunfo contundente ante el Cluj-Napoca rumano (89-55); y cayeron derrotados la semana pasada en su visita al Türk Telekom Ankara (92-77), en la parte asiática de Turquía.

Victoria en el último partido de La Laguna Tenerife

Por su parte, La Laguna Tenerife superó este domingo al UCAM Murcia (77-90), con un meritorio ejercicio colectivo, con hasta cinco jugadores en dobles dígitos de valoración. El grupo de Jaka Lakovic festeja así su segunda alegría liguera en tres jornadas, tras ir siempre por delante ante un rival que acumulaba 16 triunfos consecutivos en su pista, entre ACB y BCL en fase regular.

Con respecto a la Eurocup, tras estrenarse con triunfo ante el Türk Telekom el miércoles 30 de septiembre con un resultado de 82-75, el grupo de Jaka Lakovic encaraba otro reto de máxima exigencia ante el Londres Lion en el Copper Box Arena, donde caía por 89-77. Una vez se celebre el tercer encuentro frente al Maxima Roma, el La Laguna Tenerife tendrá como contrincante el Umana Reyer Venecia de Italia, el próximo miércoles 28 de octubre.