La Joven Orquesta de Canarias ultima los detalles para los concierto de los días 1, 2 y 3 de enero en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura

Un repertorio marcado por el amor a la tierra es el hilo conductor en la obra de Sibelius, Grieg y Benito Cabrera. Con esta propuesta, en la que la raíz folclórica que los inspira ocupa un lugar central, la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN) última estos días los detalles de sus ya tradiciones conciertos de Año Nuevo, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez.

Este martes 30 de diciembre la formación abrió las puertas de sus ensayos a los medios de comunicación y recibió, además, la visita del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, quien pudo conocer de primera mano los preparativos y el esfuerzo que hay detrás de este proyecto musical. Un encuentro en el que también estuvo presente la representante de Fundación DISA, Amayra Peñate, que pudo charlar con intérpretes que han recibido la beca que esta institución otorga para formación e instrumentos.

Los conciertos serán el 1 de enero en el Auditorio de Tenerife y continuarán al día siguiente, 2 de enero, en el Palacio de Congresos de Fuerteventura. El recorrido finalizará el día 3 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Las tres funciones comenzarán a las 19.30 horas. Las entradas se encontrarán disponibles en las plataformas de venta habituales de los tres auditorios, al precio de 10 euros y con descuentos especiales para estudiantes, jubilados y personas en situación de desempleo.

Del folclore canario al romanticismo escandinavo

El programa se abre con ‘Tamat’, obra de Benito Cabrera que se presenta en una nueva versión orquestal realizada por Juan Durán, que se estrenará estrenada en este concierto. ‘Tamat’ es un término que, según diversas fuentes, designa el número ocho en su forma femenina en lenguas de los aborígenes canarios, una referencia simbólica a las ocho islas. La suite dedica un movimiento a cada una de ellas; en esta ocasión se interpretará una selección de cuatro partes: Esero, Erbania, Titerroygatra y Canaria, cuyos títulos remiten a los nombres aborígenes de las islas.

Esta obra logra fundir la música popular canaria con el lenguaje académico contemporáneo, partiendo de las tradiciones propias de cada isla, a veces insinuadas de manera sutil y, en otros momentos, evocadas de forma directa, como ocurre con los canarios del siglo XVIII en el movimiento dedicado a Gran Canaria. Todo ello se articula con un lenguaje moderno y el sello personal de su compositor.

El pianista Martín García García será el protagonista de la segunda parte

El joven pianista Martín García García, uno de los solistas españoles más destacados de su generación será el protagonista de la segunda parte del recital, con el ‘Concierto para piano nº2 en la menor, op. 16’, de Edvard Grieg, una de las obras más emblemáticas del repertorio romántico. Figura clave del renacimiento musical noruego, Grieg supo equilibrar la herencia romántica alemana con la identidad musical de su país, incorporando giros melódicos y ritmos inspirados en el folclore nórdico. El célebre inicio del concierto —con un contundente gesto orquestal seguido por una cascada del piano— da paso a una obra cargada de lirismo, virtuosismo y profundidad emocional, que culmina en un final inspirado en el halling, una danza tradicional noruega de gran vitalidad.

La JOCAN terminará con la ‘Sinfonía nº2 en re mayor, op. 43’, de Jean Sibelius, una de las composiciones más reconocidas del finlandés. Considerado un héroe nacional, Sibelius construye en esta obra un discurso unitario a partir de un motivo recurrente de tres notas que atraviesa sus cuatro movimientos. Desde el carácter pastoral del Allegretto inicial hasta el final grandioso y triunfal, la sinfonía despliega un amplio abanico emocional, con una fuerte presencia de elementos folclóricos y un inconfundible color orquestal.

Charlas

Como antesala al concierto, se ofrecerán charlas previas concebidas para acercar al público al contexto histórico y artístico de las obras del programa. Una hora antes de la apertura del telón tendrá lugar la ponencia ‘Paisajes sonoros entre la identidad musical canaria y nórdica: descifrando el concierto’, impartida por María Sánchez y Victoria Hernández, estudiantes de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Estas sesiones permitirán al público descubrir algunas de las claves estéticas y culturales que articulan el repertorio, desde la sonoridad atlántica de ‘Tamat’ hasta los fundamentos compositivos que vertebran el programa.