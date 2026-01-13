‘Todos somos Gaza’ de la productora Videoreport Canarias candidata al Goya a mejor documental

Videoreport Canarias, la productora del programa de Televisión Canaria ‘Una Hora Menos’, nominada a los Premios Goya 2026 con el documental de Hernán Zin ‘Todos somos Gaza’

‘Todos somos Gaza’ el documental de la productora Videoreport Canarias está nominada a los Premios Goya 2026 en la categoría a Mejor Película Documental. Este martes se han dado a conocer la lista de las candidaturas nominadas para la 40 edición de los premios.

La gala se celebrará el 28 de febrero en Barcelona. ‘Todos somos Gaza’ ha sido una de las películas elegidas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Cartel del documental ‘Todos somos Gaza’ de la productora Videoreport Canarias nominado a los Premios Goya

La historia de ‘Todos somos Gaza’



El largometraje, coproducido por Videoreport Canarias junto con Doc Land Films, narra la búsqueda de los niños y niñas protagonistas de ‘Nacido en Gaza’ (2014), nominada en su día a los Premios Goya y ganadora del Premio Forqué, en plena ofensiva israelí. Once años después de ese retrato de infancias interrumpidas, un equipo de cineastas palestinos se unen al director Hernán Zin para descubrir quién ha sobrevivido, cómo viven y qué fue de sus sueños.

Rodada durante dos años, esta nominación supone un nuevo reconocimiento a una búsqueda real, cruda y conmovedora a través del horror de una masacre, de los escombros y de la ausencia. Un documento histórico visto a través de los ojos de unos niños que ya son adultos.

‘Todos somos Gaza’ se presentó el pasado mes de diciembre en Madrid. El documental cuenta con una canción que lleva el mismo nombre del filme y que es fruto de la colaboración de Rozalén, Marwán, Ambkor, Porta, El Chojin y Carlos M. Jara.



