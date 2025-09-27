Este cambio en la dirección del partido busca revitalizar la estructura del partido, reforzar su trabajo y afrontar los retos claves para la economía del municipio

Juan Antonio Fránquiz, más conocido como Toño Fránquiz, es el nuevo presidente de la gestora del Partido Popular de Antigua, Fuerteventura

Toño Fránquiz asume la dirección del PP en Antigua, Fuerteventura.

Fránquiz estará acompañado por Joana Verde, actual concejala del PP en el municipio, como secretaria, en este cambio de dirección del partido que busca revitalizar la estructura del PP local, reforzar su trabajo y afrontar los retos que enfrenta el municipio de Antigua, clave para la economía de Fuerteventura.

Desde el PP han señalado que el cambio de liderazgo responde a la necesidad de dar un giro a la política local en un municipio que, a pesar de su importancia económica, se ve afectado por la dualidad de cargos en el grupo de gobierno y los constantes enfrentamientos entre las formaciones políticas que lo componen.

Una situación que, según han señalado los responsables del PP, está generando gastos innecesarios para el erario público y afectando la gestión de los recursos del municipio.

Fortalecer el trabajo del partido en la oposición

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Insular del PP de Fuerteventura, presididos por Jessica de León, han decidido dar un paso al frente con el objetivo de “renovar la estructura y fortalecer el trabajo del partido en la oposición”.

«Es momento de ser una alternativa real y constructiva para Antigua, pues sabemos que los ciudadanos demandan soluciones y no enfrentamientos innecesarios que solo benefician a unos pocos”, ha indicado la presidenta del PP en Fuerteventura, Jessica de León.

«Toño y Joana representan el cambio necesario, la renovación que Antigua necesita para avanzar y superar los desafíos que enfrenta, especialmente en el ámbito turístico y social», ha añadido de León.

Toño Fránquiz, que asume la dirección del PP en Antigua, Fuerteventura ha expresado su compromiso con el futuro del municipio:, pues “es hora de trabajar por un Antigua unido, sin divisiones, y poner en marcha políticas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos, sin caer en los juegos políticos que tanto daño le hacen a nuestra comunidad”.