Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, responde la petición del primer teniente de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife

Monumento a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado este lunes que la resignificación de obras o monumentos históricos es una «decisión técnica y no política«, después de que el primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, pidiera hacer lo propio con el ‘Monumento a Franco‘ en Tenerife.

Estas declaraciones se suceden después de que el Consejo Patrimonial del Gobierno de Canarias rechazase este junio la declaración con Bien de Interés Cultural (BIC) de la escultura, en la confluencia de las Ramblas con la Avenida de Anaga de Santa Cruz.

En una entrevista a Radio Marca, Torres ha señalado que el ‘Monumento a Franco’ es una escultura realizada «por un escultor represaliado«, Juan de Ávalos, y que «representa a Franco, a la dictadura y tiene símbolos franquistas«. «Si tiene que ser o no resignificado no es una decisión política, es una decisión técnica», ha respondido en alusión a la propuesta de Santa Cruz.

A la espera del trabajo de la comisión estatal

Ha señalado que sobre este asunto ya se habrían manifestado colectivos colegiados en Canarias, cuyas propuestas se elevarán a los órganos correspondientes y con representación política. Además, ha añadido, existe una comisión estatal de prestigio que también estaría culminado un trabajo que «muy pronto» dará su respuesta al respecto.

«La resignificación ocurre cuando hay valores de interés cultural, arquitectónico u de otra índole y, por lo que ya hemos podido conocer, no los tiene esa escultura», ha añadido el ministro. Ha recordado que «en un país que presume de libertad y de democracia no caben monumentos que exalten la dictadura».