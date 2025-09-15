Los trabajadores del centro de menores de La Montañeta reclaman, entre otras medidas, una subida salarial y que se reconozca que desempeñan una profesión peligrosa

Declaraciones: Estefanía Grau, presidenta del comité de empresa

Nueva concentración en Presidencia del Gobierno de los trabajadores del centro de menores de La Montañeta, en Gran Canaria, que piden mejoras laborales. Los trabajadores reclaman que se les consideren figura de autoridad, que se les reconozca que desempeñan una profesión con peligrosidad, que se les devuelva el 5% que el Gobierno retiró a los funcionarios y personal laboral en 2020 y aún no se les ha restituido, y una subida salarial.

«En 23 años de antigüedad que tiene la Fundación IDEO, nunca jamás se nos ha subido el sueldo, se nos ha quitado el 5%, se nos sube el IPC como a todo el mundo, pero nunca jamás hemos tenido una subida salarial», asegura Estefanía Grau, presidenta comité de empresa.

Protesta de trabajadores de La Montañeta. Imagen RTVC

Grau ha alertado también de la falta de profesionales en el sector y de la peligrosidad que supone el desarrollo de esta actividad profesional. «Pensamos que ya es hora debido a la peligrosidad y la falta de profesionales que hay en este sector, que se nos recompense de alguna manera», ha explicado.