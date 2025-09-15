ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Trabajadores del centro de menores de La Montañeta vuelven a reclamar mejoras laborales

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los trabajadores del centro de menores de La Montañeta reclaman, entre otras medidas, una subida salarial y que se reconozca que desempeñan una profesión peligrosa

Declaraciones: Estefanía Grau, presidenta del comité de empresa

Nueva concentración en Presidencia del Gobierno de los trabajadores del centro de menores de La Montañeta, en Gran Canaria, que piden mejoras laborales. Los trabajadores reclaman que se les consideren figura de autoridad, que se les reconozca que desempeñan una profesión con peligrosidad, que se les devuelva el 5% que el Gobierno retiró a los funcionarios y personal laboral en 2020 y aún no se les ha restituido, y una subida salarial.

«En 23 años de antigüedad que tiene la Fundación IDEO, nunca jamás se nos ha subido el sueldo, se nos ha quitado el 5%, se nos sube el IPC como a todo el mundo, pero nunca jamás hemos tenido una subida salarial», asegura Estefanía Grau, presidenta comité de empresa.

Protesta de trabajadores de La Montañeta. Imagen RTVC
Protesta de trabajadores de La Montañeta. Imagen RTVC

Grau ha alertado también de la falta de profesionales en el sector y de la peligrosidad que supone el desarrollo de esta actividad profesional. «Pensamos que ya es hora debido a la peligrosidad y la falta de profesionales que hay en este sector, que se nos recompense de alguna manera», ha explicado.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Parramón toma posesión como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas

Más de mil personas participarán en el simulacro volcánico Eu-Modex Tenerife que se celebrará en Garachico

El Gobierno de España desbloqueará 8.698 pisos turísticos en Canarias para destinarlos a alquiler para familias

Tinajo celebra la Misa Solemne en honor a la Virgen de Los Dolores

El Dreamland Gran Canaria se presenta ante su afición en La Copa Canaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025