El Ministerio inicia el primer ciclo de selección con un aumento de vacantes para los tres ejércitos

El Boletín Oficial del Estado publicó este jueves la resolución del Ministerio de Defensa. Este documento inicia el primer ciclo de selección del año 2026. La convocatoria ofrece 4.527 plazas para tropa y marinería. Defensa confirma así un incremento en el número de vacantes ofertadas. Los aspirantes podrán elegir entre los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas.

Imagen de archivo | Ministerio de Defensa

El Ejército de Tierra aglutina el mayor volumen de puestos. Esta fuerza dispone de 3.204 plazas para nuevos soldados. Por su parte, la Armada ofrece un total de 693 vacantes para marineros. Finalmente, el Ejército del Aire y del Espacio convoca 630 puestos para sus unidades. La distribución busca reforzar las capacidades operativas de todas las ramas militares.

Requisitos específicos y proceso de solicitud

La convocatoria incluye novedades para perfiles profesionales concretos. Entre todas las plazas, 50 cuentan con un baremo específico. Estas vacantes están destinadas a deportistas de alto nivel. Los interesados deben tramitar la cita previa mediante la sede electrónica. El Ministerio de Defensa exige el uso de identificación digital segura.

Imagen de archivo | Ministerio de Defensa

Los aspirantes deben poseer un certificado electrónico válido. El sistema admite el uso del DNI-e o el sistema Cl@ve. El periodo para solicitar la cita previa comienza mañana viernes. Los ciudadanos podrán inscribirse desde el 9 de enero hasta el 22 de febrero. Cumplir los plazos resulta fundamental para participar en las pruebas de acceso.

Calendario de incorporación y próximos ciclos

El proceso selectivo cuenta con fechas muy definidas. Los aspirantes seleccionados ingresarán en los centros de formación el 4 de mayo. Allí recibirán la instrucción básica para su futura carrera militar. Tras este primer ciclo, Defensa mantendrá activa la captación de talento. La planificación busca cubrir las necesidades de personal de forma escalonada.

El Ministerio ya proyecta el futuro inmediato de la convocatoria. El segundo ciclo de selección comenzará en junio. En ese mes se publicarán las nuevas plazas disponibles. La información aparecerá en las subdelegaciones y en la web ministerial. Se abrirá entonces un nuevo periodo para efectuar las solicitudes. Esta estructura permite a los candidatos preparar sus pruebas con antelación.