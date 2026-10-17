Dos de los motoristas afectados en Adeje sufrieron traumatismos moderados y fueron trasladados a un hospital del sur de Tenerife

Tres motoristas heridos en una colisión con un coche en Adeje. Europa Press

Tres motoristas han resultado heridos de diversa consideración este sábado tras verse implicados en un accidente con un automóvil en una carretera del municipio de Adeje, al sur de Tenerife.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias. Dos de los afectados presentaban lesiones de carácter moderado, mientras que el tercero sufrió heridas leves.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario atendió a los tres motoristas.

Se activó al Servicio de Carreteras

Los dos heridos con pronóstico moderado fueron evacuados a un centro hospitalario del sur de la isla. Mientras que el tercero fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja al Hospital del Sur.

En el dispositivo de emergencia también participaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico e instruyeron las diligencias correspondientes.

Además, se activó al Servicio de Carreteras, cuyos efectivos señalizaron la zona del accidente y trabajaron para despejar la vía.