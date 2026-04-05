Trump anuncia el rescate del militar desaparecido en Irán

El oficial de sistemas de armas del caza F-15 regresa sano y salvo tras dos días de búsqueda en territorio enemigo

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirma el rescate de un coronel estadounidense en el suroeste de Irán. El Ejército norteamericano localizó al militar en las montañas de Kohkiluyeh tras el derribo de su avión el pasado viernes. La operación culmina con éxito tras 48 horas de tensión extrema entre ambos países.

Un caza F15 sobrevuela Oriente Próximo – Europa Press/Contacto/A1c Christopher Lyons/U.S Ai

El rescate ocurrió en una zona montañosa de difícil acceso tras el derribo del caza F-15. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron decenas de aeronaves para recuperar al oficial de sistemas de armas. El mandatario estadounidense calificó esta intervención como una de las búsquedas más audaces de la historia militar.

Trump aseguró que el coronel presenta algunas heridas leves pero su estado de salud es bueno. El Pentágono mantuvo localizada la posición del oficial durante los dos días que permaneció tras las líneas enemigas. Además, el presidente reveló que el otro piloto del caza también fue rescatado con éxito el mismo viernes.

Esta doble operación supone un hito para la administración estadounidense en suelo extranjero. El Gobierno defiende que estas acciones demuestran una superioridad aérea abrumadora sobre el espacio iraní. Por su parte, el oficial rescatado ya se encuentra bajo custodia norteamericana para su evaluación médica definitiva.

Versiones contradictorias

Irán ofrece un relato muy distinto sobre el desarrollo de los acontecimientos en su territorio. La agencia Tasnim informó sobre la muerte de cinco guardias iraníes durante el intercambio de disparos. Según las fuentes locales, otros ocho efectivos resultaron heridos por el fuego de las unidades de rescate.

Los medios iraníes aseguran que un avión estadounidense C-130 acabó totalmente destruido durante la incursión. El aparato sufrió daños críticos que obligaron a los soldados norteamericanos a inutilizarlo para evitar su captura. Por ello, las fuerzas de seguridad de Irán califican el intento de rescate como un rotundo fracaso.

El portavoz militar iraní desmintió las palabras de Trump y negó la recuperación del piloto de combate. Teherán afirma que sus guerreros del Islam impidieron el éxito de la misión conjunta de búsqueda. Sin embargo, fuentes de Washington confirman que el aviador abandonó el país en aviones de reserva.

Tensión aérea extrema

La agencia oficial de Irán notificó también el derribo de dos drones de apoyo estadounidenses. Estas aeronaves no tripuladas modelo MQ-9 y Hermes vigilaban la zona antes del despliegue del personal. Las imágenes difundidas por los medios locales muestran restos calcinados de lo que parece un helicóptero Black Hawk.

El Ejército de Estados Unidos no ha verificado todavía la autenticidad de ese material gráfico. Trump insiste en que ningún ciudadano estadounidense resultó muerto o herido durante las maniobras de extracción.