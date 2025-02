Trump ha afirmado, tras una reunión con Emmanuel Macron, que Putin accede a que tropas europeas estén presentes en Ucrania, algo a lo que hasta ahora se oponía el presidente ruso

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Imagen de recurso Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, aceptaría la presencia de fuerzas europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

Trump hizo estas declaraciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al presidente francés, Emmanuel Macron. De confirmarse, supondría un cambio en la postura de Moscú, que hasta ahora ha considerado el despliegue de tropas europeas en Ucrania como una «línea roja» y una agresión por parte de Europa.

Asimismo, Trump consideró que la guerra en Ucrania podría acabar en cuestión de semanas. «Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y se seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso».

Reunión con Zelenski

El presidente estadounidense también anunció que esta semana o la que viene prevé recibir en Washington a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para cerrar el pacto sobre la cesión de recursos naturales a cambio de ayuda militar.

«Me reuniré con el presidente Zelenski. De hecho, puede que venga esta semana o la que viene para firmar el acuerdo, lo cual estaría bien. Me encantaría recibirle. Nos veremos en el Despacho Oval. Estamos trabajando en el acuerdo ahora», dijo en una breve comparecencia ante la prensa junto al mandatario francés, Emmanuel Macron.

Trump añadió que se está trabajando en ese acuerdo actualmente y que se está muy cerca de conseguirlo.

«Será un trato sobre tierras raras y varias otras cosas. (A Zelenski) Le gustaría venir aquí, según tengo entendido, a firmarlo. Y eso sería genial para mí», dijo el mismo día en que recibió a Macron para hablar sobre ese conflicto y otros temas de actualidad económica e internacional.

Según Trump, Estados Unidos recuperará su dinero «durante un período de tiempo», pero ese pacto también tiene algo «muy beneficioso» para la economía ucraniana, «para ellos como país».

Preguntado si ese acuerdo contemplará una garantía de seguridad para Ucrania, el presidente estadounidense apuntó que «será Europa la que se asegure de que no pase nada. No creo que vaya a ser un gran problema».

El líder francés apuntó a su vez que su objetivo común es construir una paz sólida y duradera y dijo ser consciente de la necesidad de que haya garantías para lograrlo.

«Estoy aquí como amigo, porque a lo largo de siglos hemos sido amigos, y lo somos, somos amigos personales. Trabajamos muy bien juntos y creo que Estados Unidos y Francia siempre están del mismo lado, el lado correcto, diría yo», sostuvo.