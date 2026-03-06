El presidente estadounidense, Trump, aplica la estrategia usada en Venezuela y fija condiciones para un acuerdo de paz con Irán

Trump exige rendición incondicional de Irán y un líder aceptable. Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que Irán debe rendirse sin condiciones y elegir un líder aceptable para firmar un acuerdo de paz.

Esta estrategia sigue los mismos términos que aplicó previamente en Venezuela, buscando erradicar autoridades opuestas y establecer dirigentes amistosos. Trump afirmó que no habrá acuerdo salvo que se cumplan estas condiciones y destacó que las operaciones militares contra Irán van según lo previsto.

Trump aseguró en sus redes sociales y en entrevista con CNN que la paz con Irán iniciará una época de esplendor para el país. Señaló que aliados y socios trabajarán para rescatar a Irán del borde de la destrucción y fortalecer su economía.

Nuevo líder para Irán

Además, remarcó que Irán tendrá un gran futuro y concluyó su mensaje con su lema adaptado: “Hagamos a Irán grande de nuevo”.

Respecto a un nuevo líder, Trump indicó que debe ser justo, equitativo y tratar bien a Estados Unidos, Israel y otros países de Oriente Próximo. La Casa Blanca, a través de Karoline Leavitt, matizó que la rendición incondicional se verificará cuando Irán ya no represente una amenaza.

Asimismo, Leavitt confirmó que se estudia un posible líder aceptable, sin dar detalles, y estimó unas seis semanas para controlar el espacio aéreo iraní.