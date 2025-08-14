Los dos mandatarios anuncian que hablarán ante los medios después de la reunión del viernes sin Zelenski donde tratarán el conflicto en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de EEUU Donald Trump debatirán sobre el futuro de Ucrania. Europa Press.

Donald Trump y Vladimir Putin comparecerán juntos en una rueda de prensa al término de la reunión que mantendrán el viernes en Alaska. Un encuentro bilateral en el acercarán posturas sobre el conflicto en Ucrania.

Un asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha brindado este jueves detalles de unos preparativos que «han entrado en su fase final», fruto de una organización que ha descrito como «intensa» y que ha combinado, según ha explicado, el habitual componente político de este tipo de citas con otras cuestiones de índole logística como puedan ser los visados.

Encuentro anunciado

La reunión comenzará a las 11:30, 21:30 hora peninsular, en la base Elmendorf-Richardson de Anchorage, la mayor ciudad de Alaska. Posteriormente, habrá un encuentro entre ambas delegaciones, con los ministros de Exteriores, Defensa y Finanzas.

Ushakov ha confirmado que «el tema central» de todas las reuniones será Ucrania, aunque se puedan abordar otros «problemas» de actualidad. Ni las autoridades estadounidenses ni las rusas han avanzado posibles acuerdos y Trump, de hecho, ha llegado a decir que es simplemente una reunión «de tanteo».

El mandatario también se ha visto obligado a matizar las supuestas concesiones territoriales a Rusia. El jueves mantuvo una videoconferencia con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y con un grupo de líderes europeos para tratar de unificar posturas.