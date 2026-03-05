El presidente de Estados Unidos vuelve a arremeter contra España y dice que «no son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco»

Donald Trump. EP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra España, al que ha llamado país «perdedor«, acusándole de ser «muy hostil» hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisando de represalias.

«Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor«, ha apuntado el presidente estadounidense en una entrevista por teléfono con el diario ‘New York Post’. Ha vuelto otra vez ha mostrar su «decepción» con Reino Unido, a raíz de su postura inicial de oponerse al uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán.

Trump ha afirmado que España está siendo «muy hostil» hacia la OTAN. Y ha afeado que haya sido «el único país» en situarse en contra de gastar el 5% del PIB en defensa. «Son muy hostiles con todos (…) No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco«, ha avisado en otro mensaje que sugiere represalias contra el Gobierno de Pedro Sánchez.