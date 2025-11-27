Turismo de Canarias creará una alianza entre empresas, viajeros e instituciones para regenerar el sector

El II Encuentro ‘Viaje a la descarbonización’ sirvió como marco para este anuncio de la consejera de Turismo, que adelantó la creación de esta alianza para regenerar el destino turístico Canarias

Turismo de Canarias anunció este jueves en el III Encuentro ‘Viaje a la descarbonización’ la creación de una alianza entre empresas, instituciones y viajeros con el fin de seguir avanzando en la regeneración del destino. Este evento, organizado por la empresa pública Turismo de Islas Canarias, se celebró en Tenerife con la asistencia de más de 150 personas y fue inaugurado por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata.

Unir sector público y privado

Jéssica de León explicó que «nuestro destino entra en una fase decisiva en la que, no solo seguimos reduciendo emisiones y apoyando a nuestras empresas en la descarbonización, sino que además unimos al sector público y privado para que el turismo contribuya activamente a regenerar el territorio, la biodiversidad y el patrimonio natural», aseguró.

De León anunció la creación del Fondo de Regeneración «asociado a la inversión público-pública y público-privada, cuyo objetivo es regenerar espacios naturales o degradados afectados por la presión de la huella turística, con el fin de minimizar su impacto».

Además, la consejera destacó que este impulso «refuerza una visión pionera que sitúa a las Islas Canarias en el mapa internacional de los destinos». En este sentido, recordó que «no nos conformamos solo con minimizar el impacto del turismo sino que, además, involucramos a empresas, visitantes y ciudadanía en la creación de una nueva economía verde en el archipiélago», indicó.

Por su parte, Mariano H. Zapata aseguró que, gracias a las herramientas que ha puesto en marcha la Consejería de Transición Ecológica a través de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el objetivo es lograr entre todos los actores, con un esfuerzo y colaboración continuo y coordinado en el tiempo y una financiación a la altura del reto planteado, la neutralidad climática para Canarias, en la que el sector turístico debe jugar un papel protagonista», explicó.

Gran alianza

El director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, fue el encargado de detallar en qué consistirá esta gran alianza, que se articulará a través del programa RegNext. «Es un instrumento que facilitará la colaboración entre empresas, turistas y administraciones en proyectos de conservación, restauración y recuperación ambiental», señaló.

Esta iniciativa se desarrollará mediante el Fondo Turístico de Regeneración y Renaturalización de las Islas Canarias. Contará con financiación público-privada destinada a varios fines: acciones de restauración de ecosistemas y suelos afectados por la actividad turística o el cambio climático; proyectos de resiliencia hídrica, infraestructura verde y recuperación paisajística; fomentar la economía regenerativa local y el empleo verde; y servir como mecanismo de equilibrio territorial, beneficiando especialmente a zonas rurales, costeras o degradadas.

Para realizar un seguimiento de estos proyectos, el programa contará con una plataforma digital asociada que permitirá conocer el estado de cada iniciativa, la financiación obtenida, la ejecución y el impacto generado. «Esto que nos permitirá implicar a todos los actores del sector turístico y asegurar una gestión transparente, participativa y auditada», añadió Lorenzo. Proyectos ya iniciados como la reforestación en el entorno del Teide, la recuperación de dunas en Maspalomas y la restauración de las cumbres de Famara o de la playa del Cotillo, ejemplifican el tipo de iniciativas que podrían formar parte de este programa.

Plan Canarias Destino de Acción Climática

En el evento también se presentó el nuevo Plan Canarias Destino de Acción Climática 2026-2030. Es una actualización de la hoja de ruta que guía la estrategia del archipiélago en medición y reducción de emisiones, preservación y renaturalización del territorio y sensibilización turística. «Esta nueva edición refuerza los objetivos y sitúa la regeneración en el centro de las prioridades, con especial atención a los espacios afectados por la actividad humana y el cambio climático», concluyó el director gerente.

Estos nuevos retos se sumarán al trabajo ya realizado con la herramienta digital ‘Viaje a la descarbonización’, que ha alcanzado hitos relevantes como más de 530 participantes en los talleres ‘online’ y presenciales y 172 empresas registradas, así como el lanzamiento del curso de verificadores y el asesoramiento especializado. Esta aplicación que permite a las empresas turísticas medir su huella de carbono de manera gratuita ha logrado además numerosos reconocimientos internacionales, como los otorgados por NECSTouR, la European Travel Commission y la Universidad de Queensland, y el año pasado renovó la certificación de Aenor a su metodología de cálculo de huella de carbono.

A este avance se suma el cambio realizado en la comunicación de Turismo de Canarias, con una nueva y consolidada estrategia internacional, nacional y local dirigida al turista responsable. Mediante diferentes campañas innovadoras y disruptivas, se ha apelado a un turismo consciente, reforzando a las Islas Canarias como un destino comprometido con la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad.

SAF, turismo azul y sostenibilidad

El III Encuentro ‘Viaje la descarbonización’ contó con la celebración de dos mesas de debate, la primera de ellas centrada en los avances logrados en materia de turismo azul y protagonizada por seis investigadores responsables de los proyectos incluidos en el Convenio para la Gestión Inteligente y la Creación de Producto de Turismo Azul. A través de este acuerdo firmado con el CSIC y las universidades públicas, Turismo de Islas Canarias aporta 3,2 millones de euros e involucra a 63 científicos que llevan meses impulsando investigaciones sobre salud oceánica, biodiversidad y calidad de las aguas.

Con el título ‘Innovación climática, SAF y biocombustibles’, la segunda mesa debate reunió a representantes de administraciones y empresas para abordar qué papel juegan en el archipiélago, de los territorios europeos más dependientes del transporte aéreo, los combustibles sostenibles de aviación (SAF), los biocombustibles y la captura de CO₂. En este foro se debatió también cómo las islas pueden ser un territorio pionero a la hora no sólo de aplicar estas soluciones, sino también como desarrolladoras de éstas.

Finalmente, la jornada se cerró con los protagonistas de la nueva oleada de la campaña de cápsulas medioambientales impulsada por Turismo de Islas Canarias para dar visibilidad a las iniciativas sostenibles que se desarrollan en el archipiélago. Los responsables del Teleférico del Teide, con cero emisiones en su apuesta por la eficiencia energética y la movilidad sostenible en un entorno natural protegido; del Banco de Alimentos, que canaliza los excedentes de comida de los hoteles para provocar un impacto social directo; de Masdunas, una iniciativa de restauración ambiental que protege las dunas de Maspalomas; y de Salobre Golf Resort, que cuenta con un campo de golf con huella hídrica cero, fueron los encargados de cerrar este evento.