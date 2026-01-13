La consejería de Turismo acuerda esta partida económica para la finalización del mirador que se contempla en la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares de 2024

La consejería de Turismo invertirá más de 300.000 euros en el Mirador del Universo de Tijarafe.

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias resuelve conceder una subvención de 367. 648 euros para el Mirador del Universo en Tijarafe.

Este importe económico permitirá finalizar la colocación de elementos arquitectónicos y estructurales. Turismo pretende posibilitar la apertura al público de este espacio de encuentro y observación del cielo palmero.

Para la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, esta actuación se persigue un modelo de desarrollo insular basado en el equilibrio y la sostenibilidad.

Recursos turísticos de la isla

Según De León, este entorno supone una oportunidad «para poner en valor los recursos turísticos de la isla desde el respeto al paisaje».

Este presupuesto contempla partidas económicas de 91.083 euros para los revestimientos y 62.736 euros para la carpintería, cerrajería y ornamentos. Otros elementos son el equipamiento y la jardinería que contarán con algo más de 10.000 euros.

Unas obras que finalizarán en diciembre de 2027 y que se enmarcan en la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares de 2024.