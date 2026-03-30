Turquía intercepta un cuarto proyectil balístico lanzado desde Irán

Las defensas de la OTAN neutralizan el misil en el espacio aéreo turco durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel

Las defensas antiaéreas de la OTAN interceptaron este lunes un misil iraní en el espacio aéreo de Turquía. El incidente ocurrió en el Mediterráneo oriental durante la actual ofensiva militar internacional contra Irán. Ankara y la Alianza Atlántica confirmaron el éxito de la operación para proteger el territorio nacional.

Batería de misiles Patrior en Turquía (archivo) – Europa Press/Contacto/Ken Murray

El Ministerio de Defensa de Turquía informó sobre la detección de un proyectil balístico este lunes. Las defensas antimisiles desplegadas en el Mediterráneo oriental neutralizaron la amenaza de forma inmediata. El Gobierno turco emitió un comunicado oficial para detallar el alcance de la operación.

Las autoridades turcas vigilan estrechamente todos los acontecimientos de la región. El Ejecutivo prioriza la seguridad nacional ante cualquier amenaza dirigida contra su espacio aéreo. Ankara toma medidas con decisión y sin vacilar para proteger a su población.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó el incidente a través de las redes sociales. Hart recalcó que la organización está preparada para afrontar este tipo de peligros. La Alianza Atlántica siempre hará lo necesario para defender a todos sus aliados.

Escala de la tensión regional

Este suceso representa el cuarto incidente similar registrado desde el pasado 28 de febrero. En esa fecha comenzó la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel. El objetivo declarado de dicha ofensiva busca un cambio de régimen en Teherán.

Irán inició ataques de represalia tras el comienzo de las operaciones militares en su territorio. Sin embargo, la República Islámica niega haber autorizado lanzamientos contra el territorio de Turquía. El gobierno iraní mantiene una postura de rechazo ante las acusaciones de Ankara.

Teherán insta a las autoridades turcas a crear una comisión de investigación conjunta. Esta propuesta busca esclarecer el origen de los proyectiles que entran en espacio turco. Las tensiones diplomáticas aumentan mientras el conflicto bélico continúa activo en la zona.