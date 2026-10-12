Kiev acusa a Moscú de atacar instalaciones de Ucrania pese a la propuesta de Trump de suspender los bombardeos contra los sistemas energéticos de ambos países

Ucrania denuncia un nuevo ataque ruso contra infraestructuras energéticas tras el anuncio de tregua de Trump. EFE

Ucrania denunció un nuevo ataque ruso contra infraestructuras energéticas en la región de Zhitómir, en el norte del país, durante la noche del domingo.

El jefe de la Administración Militar de la zona, Vitali Buchenko, informó de la ofensiva, que se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un supuesto acuerdo entre Moscú y Kiev para detener los ataques contra las instalaciones energéticas de ambos países.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto a sumarse a una tregua de estas características, aunque aseguró que no lo informaron de ningún compromiso concreto.

Venta de diésel ruso en Estados Unidos

En su discurso a la nación del domingo por la noche, Zelenski también denunció un ataque ruso contra una central eléctrica en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, lo que cuestionaría el cumplimiento de la propuesta anunciada por Trump.

El anuncio de la tregua se produjo después de que Washington relajara el viernes las sanciones a Rusia para permitir la venta de diésel ruso en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Zelenski ha criticado esta decisión al considerar que permitirá al presidente ruso, Vladímir Putin, obtener ingresos para financiar la guerra. Trump, por su parte, ha presionado a Kiev para que deje de atacar las refinerías rusas por su impacto en el mercado del petróleo, mientras Ucrania sostiene que mantendrá esos ataques si Moscú no cesa sus ofensivas contra su sistema energético.