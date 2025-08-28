El Estadio de Gran Canaria acoge el encuentro entre la UD Las Palmas y el Málaga FC correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion

La jornada 3 de LaLiga Hypermotion presenta un duelo entre la UD Las Palmas y Málaga CF. El partido será el domingo 31 de agosto de 2025 a las 18:30 horas en el Estadio Gran Canaria.

Estado de forma

Ambos conjuntos llegan invictos tras dos fechas disputadas, sumando 4 puntos cada uno. Las Palmas ha mostrado mayor capacidad goleadora con cuatro tantos a favor y dos en contra, mientras que Málaga ha destacado por su solidez defensiva, con apenas un gol encajado.

Antecedentes recientes

En sus últimos enfrentamientos directos, Las Palmas ha logrado una victoria clara (4-0) y ha firmado un empate a dos tantos en Gran Canaria.

Estado de las plantillas

UD Las Palmas afronta el encuentro tras recuperar a Jonathan Viera en el partido contra el Córdoba. Iván Gil será baja por su lesión contra el Andorra, Jeremía Recoba podría ocupar su lugar en el mediocampo como ya hizo en el último partido.

Por parte del Málaga CF, preocupa la lesión de Álex Pastor. El defensa tuvo que abandonar el entrenamiento en muletas y todo hace indicar que será una baja de larga duración.

Declaraciones previas

Enrique Clamente, defensor de Las Palmas, analizó la nueva etapa del equipo con Luis García como entrenador. Clemente la definió con la palabra “ilusión”, al asegurar que todos los jugadores se sienten cómodos con el nuevo sistema, aunque reconoció que defensivamente “es exigente”.

Minuto a minuto

Sigue toda la acción del partido a tiempo real.