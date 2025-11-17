Consulta el horario del UD Las Palmas vs Albacete BP, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas vs Albacete BP se enfrentaban este viernes 21 de noviembre, a las 19:30 horas (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion 25-26.

UD Las Palmas vs Albacete BP | LaLiga Hypermotion

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar al Valladolid allí. El equipo de Luis García sigue en puestos de playoff. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Albacete se encuentra a mitad de tabla. El equipo con 19 puntos busca mantenerse en la categoría e incluso entrar en el playoff de ascenso.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Albacete BP

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 3ª posición, con 26 puntos. Por su parte, el Albacete ocupa la undécima posición. El conjunto manchego se encuentra con 19 puntos, a 2 de entrar en puestos de playoff de ascenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Albacete BP

En los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos Las Palmas ganó dos de ellos y el último partido en el Estadio de Gran Canaria lo ganó el Albacete. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos tres partidos. Sin embargo, el equipo manchego llega al encuentro habiendo ganado sus últimos tres partidos.

Minuto a minuto en directo UD Las Palmas vs Albacete BP

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Albacete BP

Alineaciones de UD Las Palmas y Albacete BP

