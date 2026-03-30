Consulta el horario del UD Las Palmas vs Granada CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J33 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y Granada CF se enfrentan este jueves 2 de abril a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 33 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs Granada CF | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 3-1 en su visita al Eibar. El equipo de Luis García ha salido de los puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Granada se encuentra a mitad. El equipo que tiene 42 puntos busca conseguir la permanencia e incluso poder optar por los puestos de playoff.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Granada CF

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 7ª posición, con 51 puntos. Por su parte, el Granada ocupa la duodécima posición. El conjunto andaluz se encuentra con 42 puntos, nueve menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Granada CF

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Granada CF, Las Palmas ha ganado uno de ellos, los últimos tres acabaron en empate y el Granada ganó el otro. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos, perdido uno y empatado el otro.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Granada CF

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Granada CF

Alineaciones de UD Las Palmas y Granada CF

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