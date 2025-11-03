Consulta el horario de la UD Las Palmas vs Racing Santander, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J13 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas vs Racing Santander se enfrentaban este domingo 9 de noviembre, a las 13:00 horas (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion 25-26.

UD Las Palmas vs Racing Santander | LaLiga Hypermotion

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar a cero contra el Sporting de Gijón allí. El equipo de Luis García se en puestos de playoff. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Racing de Santander se encuentra como líder de la liga. El equipo con 25 puntos encabeza la clasificación y sueña con volver a primera división.

Posiciones en la clasificación de la UD Las Palmas y Racing Santander

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 5ª posición, a 5 puntos del primero que casualmente es el Racing de Santander. Por su parte, el Racing de Santander ocupa la primera posición. El conjunto cántabro se encuentra líder, con 25 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre la UD Las Palmas y Racing Santander

En los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos han acabado en tablas. El equipo canario ha ganado sus 1 de sus últimos tres partidos. Sin embargo, el equipo cántabro llega al encuentro habiendo ganado sus últimos tres partidos, tanto los dos de liga como el de Copa del Rey.

