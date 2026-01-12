El proyecto nació en La Gomera y se desarrollará los próximos dos años en Gran Canaria y Fuerteventura

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) presentó este lunes la segunda fase del proyecto Interreg PALMAC, una iniciativa medioambiental destinada a la conservación de los palmerales insulares frente a los efectos de la sequía y el cambio climático.

El proyecto, que nació en la isla de La Gomera, se desarrollará durante los próximos dos años en Gran Canaria y Fuerteventura, ampliando así su ámbito de actuación en Canarias.

Cooperación entre Canarias y Cabo Verde

La ULPGC lidera este programa de cooperación internacional cuyo objetivo es mejorar la resiliencia climática de las palmeras endémicas de la Macaronesia, concretamente la Phoenix canariensis, propia de Canarias, y la Phoenix atlantica, presente en Cabo Verde.

Ambas especies se enfrentan a amenazas comunes, como la reducción de los recursos hídricos y el aumento de las temperaturas, factores que comprometen su supervivencia a medio y largo plazo.

ULPGC presenta una iniciativa destinada a la conservación de los palmerales insulares / Archivo RTVC

El proyecto contempla la creación de un sistema de información geográfica para la monitorización de los palmerales, así como el diseño de nuevos protocolos para la recolección y conservación de semillas y ADN.

En Canarias, las actuaciones se centrarán en Fuerteventura y Gran Canaria, mientras que en Cabo Verde se desarrollarán principalmente en las islas de Santo Antão y Maio.

“Vamos a ver qué ejemplares y qué poblaciones son capaces de resistir más a la sequía”, explicó Pedro Sosa, investigador principal del proyecto.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, destacó que el análisis genómico “permite ver de qué forma el ADN se está adaptando a estas modificaciones climáticas”.