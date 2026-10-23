Un coche ha impactado contra la mediana a la altura del kilómetro 6 de la GC-1, en Ojos de Garza, generando importantes retenciones en la circulación

Sala operativa del 112-Canarias. Imagen de recurso 1-1-2 Canarias

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este viernes en la GC-1 está provocando importantes retenciones a la altura de Ojos de Garza, en el municipio de Telde, cerca del aeropuerto de Gran Canaria.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 6 de esta vía, donde, al parecer, un vehículo ha impactado contra la mediana de la carretera.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos para intervenir en el incidente.

Como consecuencia del siniestro, se están registrando importantes complicaciones en la circulación en este tramo de la GC-1. Se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por la zona y tener en cuenta las retenciones.