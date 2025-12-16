Una iniciativa convierte el desayuno en moneda de cambio para detectar proyectos innovadores y fomentar la creatividad estudiantil

RTVC

Un café gratis a cambio de una idea con futuro. Esa es la propuesta que estos días se desarrolla en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. La iniciativa busca motivar a los jóvenes a emprender y comprobar la viabilidad real de sus proyectos con el propio campus universitario como escenario, convertido en espacio de intercambio creativo.

La acción parte de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Desde allí impulsan el proyecto denominado ‘Expreso de Ideas’.

‘Expreso de Ideas’, la propuesta de la ULL para impulsar el emprendimiento joven | RTVC

Ideas como moneda de cambio

La dinámica resulta sencilla y llamativa. Se ha instalado un punto de encuentro donde se ‘venden’ desayunos sin dinero de por medio. La moneda de cambio son las ideas. Los estudiantes reciben su café gratis a cambio de proponer una idea innovadora. Cada propuesta se plasma en post-its, visibles para el resto de participantes. El gesto convierte el acto cotidiano del desayuno en un ejercicio de creatividad compartida.

Además del café, los estudiantes obtienen un valor añadido inmediato. Reciben mentoría exprés en el momento, con orientación básica sobre su propuesta. Las personas participantes entran también en el sorteo de una tablet. El incentivo busca reforzar la participación y el interés por el emprendimiento.