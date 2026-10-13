Un hombre fallece apuñalado en Playa Blanca, en Lanzarote

Fallece un hombre en una reyerta en un piso de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, Lanzarote, tras una agresión con arma blanca

Fallece un hombre apuñalado en Playa Blanca. Imagen de archivo Europa Press

Un hombre de entre 30 y 35 años ha fallecido tras sufrir una agresión con arma blanca en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, al sur de Lanzarote. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes y están siendo investigados por la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según ha confirmado la Guardia Civil, la víctima es un varón de aproximadamente 30-35 años que habría recibido varias puñaladas durante la agresión.

El presunto agresor, también un hombre, permanece ingresado en un hospital de Lanzarote, según la información facilitada por las mismas fuentes. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre la posible relación entre ambos hombres.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y esclarecer las causas de esta agresión mortal.