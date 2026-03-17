La Guardia Civil ha logrado rescatar al menos a una decena de los migrantes que se lanzaron al mar desde las costas de Castillejos

Servicio marítimo de la Guardia Civil.

Una treintena de migrantes magrebíes, principalmente marroquíes, se han lanzado al mar en la madrugada de este martes para intentar entrar ilegalmente en Ceuta aprovechando que las malas condiciones meteorológicas dificultaban el control.

Según han informado fuentes policiales, los migrantes se han arrojado al agua desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar llegar a Ceuta, algo que han conseguido al menos una decena, según le consta a la Guardia Civil.

Los migrantes han aprovechado las malas condiciones meteorológicas con falta de visibilidad en el mar y el viento de levante para arrojarse al mar y llevar a cabo esta travesía clandestina.

Los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han rescatado del mar a varios migrantes, muchos de los cuales estaban completamente exhaustos debido a la dificultad para nadar en estas condiciones.