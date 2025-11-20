La Consejería, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación, comunica 3.817 solicitudes de becas gestionadas

Universidades notifica la primera propuesta provisional de becas del curso 2025/2026

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación, ha notificado la primera propuesta provisional de la convocatoria de becas universitarias del curso 2025/2026, que integra 3.817 solicitudes gestionadas, lo que supone un avance significativo dentro del calendario previsto. La convocatoria recibió un total de 10.446 solicitudes, cuya valoración técnica continúa en desarrollo.

La propuesta provisional recoge 971 solicitudes concedidas y 214 concedidas a subsanar. Se distribuyen entre la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otras universidades.

El importe total asociado a esta propuesta asciende a 2.135.464,93 euros, que integra cuantías por residencia, transporte, renta, diversidad funcional y tasas académicas. De esta cifra, 1.407.315,25 euros se asignan directamente a estudiantes, mientras que 728.149,68 euros corresponden al abono de tasas en la ULL y la ULPGC.

Publicación definitiva en diciembre

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que “la convocatoria avanza con un procedimiento claro y sustentado en criterios técnicos que garantizan una valoración coherente con lo establecido en las bases”. Añadió que “nuestra prioridad es que el acceso a la formación superior se produzca en condiciones de igualdad y con un proceso ordenado que dé seguridad a quienes han solicitado la beca”. También señaló que “la tramitación mantiene el calendario previsto, lo que permitirá publicar la resolución definitiva en diciembre”.

La valoración técnica seguirá desarrollándose hasta completar la tramitación. La modalidad de excelencia contará con un procedimiento independiente.