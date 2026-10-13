La candidata de CC al Congreso considera que el Ejecutivo central dispone de información suficiente para anticiparse a una nueva crisis migratoria, pero critica que no haya explicado públicamente qué medidas está adoptando

Informa: Redacción Informativos RTVC

La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado al Gobierno de España más información y medidas urgentes ante el repunte migratorio que, según ha advertido, ya se está produciendo en Canarias. Entre el 1 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, el Archipiélago recibió cerca de 3.800 migrantes, aproximadamente un tercio del total de llegadas registradas durante el año.

Valido considera que el Ejecutivo central dispone de información suficiente para anticiparse a una nueva crisis, pero critica que no haya explicado públicamente qué medidas está adoptando. La candidata exige conocer si se están reorganizando las redes de tráfico de personas, si se han desplazado los puntos de salida desde otras fronteras y qué previsiones maneja el Gobierno para las próximas semanas. A su juicio, la prevención debe comenzar antes de que se saturen los centros de acogida.

Cristina Valido, candidata de CC al Congreso. Imagen cedida por Coalición Canaria

Cinco medidas

Ante esta situación, Coalición Canaria plantea cinco medidas. La primera consiste en activar un dispositivo extraordinario de vigilancia de la ruta atlántica, reforzando los medios marítimos, aéreos y tecnológicos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La segunda propone solicitar a la Comisión Europea un despliegue reforzado de Frontex. La tercera reclama activar los mecanismos de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo para repartir las responsabilidades entre los Estados miembros.

Además, CC propone una operación policial internacional con España, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, con participación de Europol, para desarticular las organizaciones de tráfico de personas. También reclama una iniciativa diplomática urgente con Marruecos, Senegal y Gambia que permita reforzar la cooperación policial, compartir información y prevenir travesías peligrosas.

Valido considera que España debe liderar una respuesta coordinada con la Unión Europea y los países africanos. Frente a la propuesta del Partido Popular de recurrir a las Fuerzas Armadas, defiende que la solución requiere inteligencia policial, cooperación internacional y medios especializados, y no una militarización de la política migratoria.

Aumento significativo de llegadas

Los datos reflejan un aumento significativo de las llegadas. Según la diputada nacionalista, entre el 1 y el 11 de octubre arribaron a Canarias 1.652 personas en 17 embarcaciones, frente a las 1.266 de 2024 y las 83 de 2025. Desde septiembre han llegado 499 menores, de los que 432 viajaban sin acompañamiento. El Hierro concentra las llegadas procedentes de Senegal, Gambia y Guinea-Bisáu, mientras que Lanzarote recibe embarcaciones desde distintos puntos de la costa marroquí.

La candidata recuerda que el Centro Nacional de Inteligencia advirtió el 27 de julio de las condiciones que podían favorecer nuevas salidas. Cuatro días después, la Policía Nacional señaló Agadir, Tan-Tan y El Aaiún como puntos sensibles.

Asimismo, durante el primer semestre de 2026, las llegadas atribuidas conjuntamente a Senegal y Gambia alcanzaron las 2.210 personas, un 465 % más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las procedentes de Mauritania descendieron un 98 %. Para CC, estos cambios evidencian una reconfiguración de las rutas migratorias que exige anticipación, coordinación institucional y una respuesta estable.