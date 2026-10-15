La representación del auto sacramental ha sido declarada Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico de Canarias, entre otros reconocimientos

El pueblo lagunero de Valle de Guerra celebrará este próximo sábado, 17 de septiembre a las 21:00 horas, en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la tradicional representación del auto sacramental de su Librea, en la que se escenifica la batalla de Lepanto de 1571, donde participaron soldados canarios liderados por el capitán Francisco Díaz Pimienta.

Caertel de la LIbrea de Valle Guerra 2026

Fiestas en honor a la Virgen del Rosario

La cita, enmarcada dentro de las fiestas en honor de la Virgen del Rosario, ha sido presentada este jueves por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Cultura del municipio, Dailos González; el presidente de la Asociación Amigos de la Librea de Valle de Guerra, Guillermo López; y el autor del cartel de esta edición, Daniel González. Además, asistieron los ediles Adolfo Cordobés (Patrimonio Histórico); Cristina Ledesma (Desarrollo Rural); y Fran Hernández (Participación Ciudadana).

Luis Yeray Gutiérrez quiso destacar esta representación popular como “uno de los actos teatralizados más relevantes de Tenerife y de Canarias”, valorando el enorme trabajo de los vecinos y vecinas que participan como elenco amateur y a los miembros de la organización, a quienes aseguró el apoyo para las próximas ediciones. “Es una obligación mantener este respaldo, ya que entendemos que la Librea de Valle de Guerra es un ejemplo de comunión y participación de la sociedad, con el que además ponemos en valor la historia de nuestro pueblo”, afirmó.

Arraigo popular

Por su parte, Guillermo López recordó que la ciudadanía se ha volcado con la Librea “desde tiempos inmemoriales” y que, por ello, buscan sorprender con nuevo atrezo, vestuario y escenas. Además, explicó que la primera parte de las festividades se celebró el pasado 7 de octubre, cuando tuvo lugar la procesión de la Virgen del Rosario, acompañada del barco y de su escuadra.

El autor del cartel de esta edición, Daniel González, señaló que decidió representar el barco de Juan de Austria, La Real, navegando por las nubes y sobrevolando Valle de Guerra. “Está elaborado con la técnica de óleo sobre lienzo, que me permitió conseguir el tipo de acabado y de atmósfera que buscaba, especialmente en el paisaje y la luz porque quería que tuviera carácter pictórico y algo de fantasía, pero al mismo tiempo, que estuviera muy vinculado al paisaje real de Valle de Guerra”, explicó González.

La Librea de Valle de Guerra

Declarada Bien de interés Cultural en 2007 y Fiesta de Interés Turístico de Canarias en 2026, la Librea de Valle de Guerra se ha convertido en un evento muy esperado por los vecinos y vecinas del pueblo lagunero. Además, forma parte de la Plataforma de Patrimonio Inmaterial de España y ha recibido otros reconocimientos como el Premio Internacional de Patrimonio del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), la insignia del Centro de Iniciativas Turísticas y el Premio Amazigh como mejor acto de interés cultural.

Cada año se involucran unas 250 personas, de las cuales, más de un centenar se meten en la piel de los diversos personajes de la representación. Para el público, todos los años se habilitan en torno a 1.200 sillas y 15 puestos para personas de movilidad reducida.

El auto sacramental se basa en un texto original de Juan Cairós, que ha modificado la Asociación de Amigos de la Librea. De una marcada naturaleza religiosa, la representación ha evolucionado desde un desfile hasta esta gran escenificación teatral que cuenta con banda sonora en directo a cargo de la Banda de Música de Nuestra Señora de Lourdes y un vestuario que recrea la vestimenta propia de la época. Este último, está elaborado por un equipo conformado por Alexis González, Encarna Reyes y Juani Hernández, que cuenta con el asesoramiento de Burka Teatro.