Personas mayores o con problemas de movilidad en San Sebastián de La Gomera terminan aisladas en sus casas porque no pueden acceder con facilidad y piden una rampa

En San Sebastián de La Gomera, varios vecinos piden una rampa porque denuncian problemas de accesibilidad para llegar a sus viviendas. Se trata de personas mayores que, ante la cantidad de escaleras, terminan aisladas en sus casas. Aunque han reclamado al Ayuntamiento la instalación de una rampa en varias ocasiones, continúan sin una solución.

Juan y Nereida son dos de los vecinos afectados por la cantidad de escaleras que dan acceso a sus viviendas. Aunque tienen situaciones diferentes, reclaman una misma cosa: una rampa de cuatro metros para poder acceder a sus casas.

Nereida debe proporcionar cuidados especiales a su marido, que permanece en cama debido a una enfermedad. Le gustaría poder sacarlo a pasear y que para ella fuese menos costoso cargar lo necesario hasta su casa. A Juan, está situación también le ha pasado factura. Le han tenido que llevar en brazos para llegar a la carretera.

El Ayuntamiento afirma haber estudiado la viabilidad de una rampa, ahora, la obra se encuentra en fase de licitación. Mientras, ellos, continúan esperando.