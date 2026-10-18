La presidenta ha anunciado la creación de una «mesa técnica» con la industria, los inversores y las cámaras petroleras» para garantizar el «empleo» en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado que la industria petrolera venezolana recibirá inversiones de casi 76.000 millones de dólares (más de 67 millones de euros) en los próximos cinco años, asegurando que se convertirán en «beneficios directos para el país«.

Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Convenios suscritos

En el cierre de la Conferencia de Energía 2026, Rodríguez ha recordado que los 61 convenios suscritos y los 17 acuerdos firmados con Estados Unidos se han acordado «pensando en el futuro» y en «brindar esperanza a los venezolanos», según ha recogido el diario venezolano ‘El Nacional’.

Respecto a la ley de Hidrocarburos –que regula todas las actividades de exploración, explotación, refinación y transporte de petróleo y gas en el país– la mandataria venezolana ha sostenido que los contratos vinculados a la participación de los trabajadores permitirán ganancias «tanto para los inversores como para el país» y ha asegurado que su gobierno estará «muy pendiente» del cumplimiento de la ley porque es «beneficioso para todos».

Así, ha afirmado que se crearán muchos puestos de trabajo, llegando incluso a los «324.000 en 10 años, entre empleos directos, indirectos o inducidos» y ha hecho referencia al acuerdo «binacional» con Estados Unidos, donde se contemplan 250 de proyectos, que supondrán una «contratación de unos 200 trabajadores».

Sector energético

En este sentido, la presidenta encargada ha anunciado la creación de una «mesa técnica» con la industria, los inversores y las cámaras petroleras» para garantizar el «empleo» y la «participación de los proveedores nacionales».

Desde hace unos meses, el país ha estado reabriendo su sector energético a la inversión extranjera con el respaldo de la administración estadounidense de Donald Trump.

En mayo la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding firmaron unos acuerdos energéticos, que la presidenta encargada calificó posteriormente como una «expresión extraordinaria» de negociación, que supondrá para Venezuela una «nueva etapa en la industria de hidrocarburos» para «posicionarla en la fórmula energética internacional».