Los viajes del Imserso empiezan a comercializarse esta semana

Para la temporada 25-26 los viajes del Imserso ofrecen más de 879.000 plazas

Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de la temporada 2025-2026, ofrecen más de 879.000 plazas para mayores de 55 años. Estos viajes comienzan a comercializarse el lunes en algunas comunidades y el miércoles en el resto.

Los viajes del Imserso están destinados a mayores de 55 años / Archivo Europa Press

Concretamente, la comercialización de los viajes empieza este lunes en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco; y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades.

El Instituto ya envió en septiembre 2,8 millones de cartas de acreditación a los pensionistas para que pudieran reservar sus viajes para esta próxima temporada. Entre el lunes y miércoles de esta próxima semana se activa la venta en las agencias de viajes.

Para las costas insulares hay destinadas 228.142 plazas

Este año se ofrecen 879.213 plazas. De estas plazas 440.284 son para destinos de costa peninsular, 228.142 se destinan a las costas insulares y 210.787 más al turismo de escapada.

El Imserso reserva 7.447 plazas a 50 euros para los pensionistas con rentas más bajas. También para aquellos que reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad.

Novedades del Imserso para este año

Entre las novedades figura también la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados hoteles en los desplazamientos a la costa peninsular y a las islas, donde se reservará hasta un 2 % de las plazas para ello.

Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña.

Precios de los viajes del Imserso

Las tarifas oscilan entre 132,91 euros por una estancia de cuatro días en capitales de provincia y 564,72 euros por viajes de diez días a Canarias con transporte incluido.

La gestión de los viajes se adjudicó a tres operadores: Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, resultó ganadora de los lotes 1 y 3, correspondientes al turismo de costa peninsular y escapadas nacionales y europeas, respectivamente.

El consorcio W2M-Mundiplan, que incluye a IAG7, gestiona el lote 2, correspondiente a los destinos insulares (Canarias y Baleares).