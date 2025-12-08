ES NOTICIA

Termina el largo fin de semana con la vuelta a casa de miles de canarios

Redacción RTVC

Este lunes, 8 de diciembre, termina un largo fin de semana marcado por las festividades de la Constitución y la Inmaculada

Puertos y aeropuertos registrarán un aumento en el tráfico de pasajeros que viajaran dentro y fuera de las islas coincidiendo con el puente de agosto

Este lunes termina un largo fin de semana marcado por la festividad de la Constitución el pasado día 6 y el de la Inmaculada este 8 de diciembre.

Miles de canarios han podido disfrutar de estos días libres y eso se han notado en el trasiego de puertos y aeropuertos de las islas. También son muchos los que nos han visitado porque han elegido las islas para pasar estos días de descanso.

Vuelos previstos

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 1.317 vuelos este lunes, 8 de diciembre, lo que represente una caída del 11,8% en relación al mismo día de 2024.

Así, en la operación regreso del puente de la Constitución, el aeropuerto de Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad, con 404 operaciones, por delante de Tenerife Norte (246), Tenerife Sur (218), César Manrique-Lanzarote (197) y Fuerteventura (150).

Además, La Palma registrará 76 vuelos durante este lunes, mientras que El Hierro un total de 18 y La Gomera tendrá ocho operaciones, siendo esta última la única que mantiene el mismo número de vuelos que hace un año.

Rusia avanza en el Donetsk y Zaporiyia

