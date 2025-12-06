El puente deja una ocupación en algunas islas que ronda el 85%

Una ocupación que llegará no solo con británicos alemanes, también con turismo canario y peninsular

Un puente dentro de la temporada alta turística. La ocupación en algunas islas ronda el 85 por ciento. Es el caso de islas como Fuerteventura, donde se superará el 90% de ocupación durante este puente de diciembre.

A pesar de que en determinadas zonas no acompaña el mar, si lo hace el buen tiempo. Respecto a las temperaturas superan los 21 grados, por tanto, un ambiente agradable para pasarlo junto al mar o en terrazas.

Imagen archivo RTVC.

Turismo en las islas

La isla de Fuerteventura, ha sido una de las favoritas para pasar estos días libres, pero en general, el archipiélago canario, ya que la ocupación supera estos días el 80 y el 85% en alguna de las islas.

Cabe destacar que en las calles y complejos turísticos predominan los viajeros escandinavos, británicos y alemanes. En cambio, desde este viernes y hasta el lunes se espera un flujo considerable de turistas peninsulares y canarios,