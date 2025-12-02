Estos datos se corresponde al índice interanual y refleja la subida del número de viajeros

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 10,7 % en octubre respecto al mismo mes de 2024 en Canarias, pasando de 2.212.104 a 2.449.812, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 10,7 % en Canarias / Archivo RTVC

La subida se determinó por el incremento del número de viajeros que pasaron por dichos establecimientos en las islas, que creció de 302.202 a 340.630, conforme a la última Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros elaborada por el INE.

Aumento de personal y turistas

La estancia media de cada uno de ellos bajó aunque solo apenas, pasando de 7,32 noches a 7,19, según detalla el informe del INE.

El aumento global de las pernoctaciones en los apartamentos del archipiélago se debió al incremento de las acumuladas tanto por los visitantes extranjeros, que subieron de 2.016.703 a 2.244.972, como las sumadas por los residentes en España, de 195.402 a 204.840.

También creció su grado de ocupación, llegando al 54,80 % de las plazas ofertadas, en conjunto, por dichos alojamientos, frente al 53,56 % anotado en octubre de 2024, incluso a pesar de que, en paralelo, subió la cantidad de establecimientos operativos del sector, de 39.981 a 42.337.

Así mismo, se incrementó la cifra de personal empleado por los apartamentos turísticos de Canarias, que pasó, de octubre a octubre, de 11.143 a 12.677 trabajadores.