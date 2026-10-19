El VII Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias ya conoce a sus ganadores de Lanzarote

La competición del Torneo Fajín, en categoría prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto masculina como femenina, tendrá lugar en diferentes enclaves de Canarias hasta el próximo 29 de noviembre

VII Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias en Lanzarote. Imagen Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias continuó este domingo, 18 de octubre, con la celebración de su Torneo del Fajín de Lucha Canaria, que este año cumple su sexta edición. La competición, en categoría prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto masculina como femenina, tendrá lugar en diferentes enclaves de Canarias hasta el próximo 29 de noviembre, fecha de la gran final, que tendrá lugar en el terrero municipal de San Miguel de Abona (Tenerife). El proceso de inscripción para tomar parte, con carácter gratuito, se encuentra operativo a través de www.cajacanarias.com.

La tercera concentración, según informa un comunicado, correspondiente a la competición en Lanzarote, tuvo lugar en el terrero municipal Heraclio Niz de Arrecife, con la participación de 170 bregadores y bregadoras de las diferentes escuelas de lucha canaria de la isla. En la categoría prebenjamín, Francisco Díaz (CL Tao) se alzó con el triunfo tras vencer en la final a Idubaren Fernández, del CL Tinajo, en el torneo masculino. En categoría femenina, Vega Pérez, del CL Tinecheide, se llevó la victoria tras vencer a Katja Morales, del CL Tao La Graciosa.

El campeón en la categoría benjamín masculino fue Sebastián Betancort (CL San Bartolomé), que se impuso en la final a su compañero de equipo Uriel Natsu Herández. En la competición femenina, Rosa Betancort, también del CL San Bartolomé, consiguió su pase directo a la final tras vencer a Candela Lorenzo (CL Tao).

VII Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias en Lanzarote. Imagen Fundación CajaCanarias VII Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias en Lanzarote. Imagen Fundación CajaCanarias

Alevín e infantil

Por su parte, Valentina Montelongo, del CL Unión Sur Yaiza, se proclamó campeona alevín por segundo año consecutivo al ganar en la final a Yaiza Godoy (CL Tao). En el apartado masculino, Martín Guillén (CL Tao) se proclamó campeón ante Romén Gutiérrez (CL Tinajo).

En categoría infantil, el luchador Pedro Luzardo (CL Unión Norte) se impuso a Lucas Bravo, del CL Unión Sur Yaiza, en la final, mientras que en la competición femenina Ariadna Toledo (CL Tinecheide), campeona del 2025, venció en la final a su compañera de equipo, Amalia Nosa.

VII Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias en Lanzarote. Imagen Fundación CajaCanarias

Pase para la final del 29 de noviembre

Los diferentes ganadores consiguieron, de este modo, su clasificación para tomar parte en la gran final regional del próximo 29 de noviembre, donde se dilucidarán los campeones y campeonas del Torneo Fajín Fundación CajaCanarias 2026, mientras que los finalistas disputarán calificación previa, el día anterior, para intentar acceder a la cita definitiva.

La siguiente jornada del VII Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias tendrá lugar el próximo domingo, 25 de octubre, en el terrero municipal El chiquero de Los Molinillos de Ingenio, al objeto de conocer la identidad de los ganadores y ganadoras de esta competición en la isla de Gran Canaria.

Torneo del Fajín de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias

Desde 1943 y hasta mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, se celebraron Campeonatos Absolutos en Canarias para elegir al mejor luchador del año, dividiéndose estas competiciones por categorías ya entrados los años cincuenta y, desde 1961, también por pesos. A los ganadores se les entregaba un fajín, considerado como el mayor estatus que podía alcanzar un luchador y ostentando a lo largo de todo el año esa condición. Víctor Rodríguez, Alfredo Martín “El Palmero”, José Rodríguez “Faro de Maspalomas”, Felipe del Castillo o Nino Morales son figuras reconocidas de nuestro deporte vernáculo que obtuvieron o disputaron estos legendarios desafíos por el fajín durante su existencia.

Por este motivo, la Fundación CajaCanarias prosigue su histórico compromiso con los deportes y tradiciones vernáculas, seña de identidad de la institución desde sus orígenes, recuperando en esta ocasión una importante tradición luchística con la organización del VII Torneo del Fajín, que tiene lugar entre los meses de octubre y noviembre y, en esta ocasión, enfocado a los practicantes de base, de cara a fomentar entre los luchadores y luchadoras de categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil.

Una competición orientada a reforzar el futuro de la lucha canaria, así como incentive la convivencia y la sana competición, en busca de ostentar el fajín que acredite como mejor luchador de su categoría a nivel regional. De este modo, la Fundación CajaCanarias reafirma su espíritu de fomento y organización de acciones deportivas en el ámbito de la lucha canaria destinadas a los más jóvenes, con la intención de reforzar e incrementar su presencia entre la juventud e infancia de las islas.