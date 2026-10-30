Villarreal – Espanyol, viernes 30 de octubre a las 20:00 (hora canaria), en la jornada 11 de LaLiga EA Sports: sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Villarreal vs Espanyol abre este viernes 30 de octubre la jornada 11 de LaLiga EA Sports, con el balón en juego a las 20:00 en Canarias.El encuentro se juega en el estadio de La Cerámica. Es el único partido del viernes.

Desde rtvc.es puedes seguir el Villarreal vs Espanyol en directo con el marcador en tiempo real y el minuto a minuto del partido.

Cómo llegan el Villarreal y el Espanyol a la jornada 11

El Villarreal llega con una victoria a domicilio. En la jornada 10 ganó 1-2 en el campo del Valencia: Álex Freeman empató para los castellonenses y Georges Mikautadze marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido.

Tras diez jornadas, el equipo amarillo suma 12 puntos, con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, y 15 goles a favor y 14 en contra, según la clasificación de LaLiga.

El Espanyol viene de perder 2-1 en el campo del Racing de Santander. Edu Expósito adelantó a los catalanes, Belocian empató y Zabiri marcó el gol decisivo en el minuto 84.

Últimos enfrentamientos H2H

El Villarreal ha ganado los cinco últimos partidos de LaLiga ante el Espanyol. El más reciente fue el 9 de febrero de 2026, con un 4-1 en La Cerámica.

Antes ganó 0-2 en el campo del Espanyol (8 de noviembre de 2025), 1-0 en casa (27 de abril de 2025), 1-2 de nuevo a domicilio (26 de septiembre de 2024) y 4-2 en La Cerámica (27 de abril de 2023). En esos cinco partidos, el Villarreal marcó 13 goles y el Espanyol, 4.

Alineaciones

Cuando salgan las alineaciones se verán en esta sección de forma automática.

Minuto a minuto, en directo

En cuanto comience el partido se verá de forma automática aquí el detalle del minuto a minuto del encuentro entre el Villarreal y el Espanyol.

Estadísticas en directo del partido