El dibujante Pepe Farruco es el protagonista de la exposición que se ha inaugurado este jueves en el Museo Elder de la Ciencia en Las Palmas de Gran Canaria



Las viñetas de Farruco se exponen en el Museo Elder. La muestra contiene láminas, oleos, acuarelas y otras piezas del artista que colabora, además, con el programa ‘Buenos Días Canarias’ de RTVC.

Informa RTVC.

«Es complicado, pero ahí está el oficio, en lo complicado donde uno se crece. Si fuese todo tan fácil, tan unísono, tan cuadrado, al final no hay evolución», ha señalado Farruco en el acto de presentación de la muestra, en que es estuvo acompañado de la administradora general de RTVC, María Méndez.

Las viñetas de Farruco se exponen en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. En la imagen, el dibujante Pepe Farruco (segundo por la derecha), que además coba con el programa ‘Buenos Días Canarias’ de RTVC, en el acto de presentación este jueves junto a la administradora general de RTVC, María Méndez. RTVC

La capacidad de improvisación de la que hace gala el dibujante, es una idea de las capacidades de Pepe Faruuco. La muestras podrá visitarse en el Museo Elder de la capital grancanaria hasta el 18 de noviembre.