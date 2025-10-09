El dibujante Pepe Farruco es el protagonista de la exposición que se ha inaugurado este jueves en el Museo Elder de la Ciencia en Las Palmas de Gran Canaria
Las viñetas de Farruco se exponen en el Museo Elder. La muestra contiene láminas, oleos, acuarelas y otras piezas del artista que colabora, además, con el programa ‘Buenos Días Canarias’ de RTVC.
«Es complicado, pero ahí está el oficio, en lo complicado donde uno se crece. Si fuese todo tan fácil, tan unísono, tan cuadrado, al final no hay evolución», ha señalado Farruco en el acto de presentación de la muestra, en que es estuvo acompañado de la administradora general de RTVC, María Méndez.
La capacidad de improvisación de la que hace gala el dibujante, es una idea de las capacidades de Pepe Faruuco. La muestras podrá visitarse en el Museo Elder de la capital grancanaria hasta el 18 de noviembre.