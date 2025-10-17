ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Palma

La Virgen de las Nieves visita su estadio

RTVC
RTVC

El Estadio Virgen de las Nieves es la sede del SD Tenisca, el club de fútbol que recibirá a su patrona a petición de los vecinos en el arranque de la peregrinación por los 14 municipios de la imagen

La Ciudad Deportiva Miguel Hernández Ventura recibe este viernes a la Virgen de las Nieves en el primer día de peregrinación de la imagen por los 14 municipios de La Palma. La visita la hace a petición del SD Tenisca y sus vecinos, que solicitó que la patrona visitase el estadio que lleva su nombre. La Virgen de las Nieves es además Madrina de Honor Perpetua de la entidad.

El estadio del Tenisca, Virgen de las Nieves
El estadio del Tenisca, Virgen de las Nieves

La junta directiva recibirá a la patrona en un acto breve sobre las 18:20 de la tarde. El recorrido de la imagen este viernes 17 de octubre comienza con la salida del Santuario. Allí no habrá misa, sino una celebración de la Palabra y un arranque procesional con folía y el desfile de castañuelas y tambores.

La comitiva hará paradas en el Llano de la Cruz y Candelaria, y atravesará Mirca. Atendiendo a peticiones vecinales, se hará un gesto en el estadio del SD Tenisca. En el acto, se descubrirá una placa con la directiva del equipo presente.

La primera estancia de la Virgen será en Puntallana, en la Iglesia de San Juan Bautista a las 19:00 horas. Se hará un recibimiento institucional y un programa parroquial y municipal de visitas y oraciones. La despedida se hará en La Galga.

Noticias Relacionadas

Comienza la peregrinación de La Virgen de Las Nieves por los 14 municipios de La Palma

RTVC -

De Puntallana a Santa Cruz de La Palma: recorrido y calendario de la Virgen de Las Nieves por los 14 municipios

RTVC -

La Casa Salazar acoge este viernes la XIV Comisión Mixta para la reconstrucción de La Palma

RTVC -

La Policía Nacional detiene a tres hombres por varios delitos contra el patrimonio en Santa Cruz de La Palma

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Cumbres culinarias, en ‘Cebollas Verdes’

Estado de emergencia en Lima y no se descarta el toque de queda

Las ventas de la industria en Canarias caen un 3,2% en agosto

Se rebaja la intensidad de la lluvia en La Palma, La Gomera y El Hierro

Un periodista italiano denuncia amenazas tras la explosión de su coche

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025