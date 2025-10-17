La Virgen de las Nieves visita su estadio

El Estadio Virgen de las Nieves es la sede del SD Tenisca, el club de fútbol que recibirá a su patrona a petición de los vecinos en el arranque de la peregrinación por los 14 municipios de la imagen

La Ciudad Deportiva Miguel Hernández Ventura recibe este viernes a la Virgen de las Nieves en el primer día de peregrinación de la imagen por los 14 municipios de La Palma. La visita la hace a petición del SD Tenisca y sus vecinos, que solicitó que la patrona visitase el estadio que lleva su nombre. La Virgen de las Nieves es además Madrina de Honor Perpetua de la entidad.

El estadio del Tenisca, Virgen de las Nieves

La junta directiva recibirá a la patrona en un acto breve sobre las 18:20 de la tarde. El recorrido de la imagen este viernes 17 de octubre comienza con la salida del Santuario. Allí no habrá misa, sino una celebración de la Palabra y un arranque procesional con folía y el desfile de castañuelas y tambores.

La comitiva hará paradas en el Llano de la Cruz y Candelaria, y atravesará Mirca. Atendiendo a peticiones vecinales, se hará un gesto en el estadio del SD Tenisca. En el acto, se descubrirá una placa con la directiva del equipo presente.

La primera estancia de la Virgen será en Puntallana, en la Iglesia de San Juan Bautista a las 19:00 horas. Se hará un recibimiento institucional y un programa parroquial y municipal de visitas y oraciones. La despedida se hará en La Galga.