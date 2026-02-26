El futbolista asturiano habló sobre el próximo encuentro del equipo grancanario perteneciente a la J28 de LaLiga Hypermotion

Viti Rozada, futbolista de la UD Las Palmas, reconoció este jueves que el cambio de entrenador en la Cultural y Deportiva Leonesa, con la llegada al banquillo del gallego Rubén de la Barrera, les «trastoca» los planes para preparar el choque del próximo domingo.

Viti Rozada: «El cambio de entrenador en la Cultural nos trastoca los planes». Archivo RTVC

El jugador asturiano aseguro en rueda de prensa que ahora les surge la «incógnita» de cómo afrontará el partido su rival tras la destitución de José Ángel Ziganda, a quien conoce bien porque lo tuvo como entrenador en el Real Oviedo.

Mala dinámica en la segunda vuelta

Viti comentó que al nuevo técnico «le gusta tener más el balón», y propone «un juego más posicional», por lo que es «bastante diferente» a lo que venía exhibiendo el equipo castellano con el ‘Cuco’.

«Los jugadores querrán agradar al nuevo míster, y seguramente en los primeros minutos saldrán con mucha intensidad«, añadió.

El jugador asturiano calificó como «dinámica negativa» la sucesión de siete partidos consecutivos del equipo amarillo sin ganar, y para acabar con ella expone el mismo argumento que su paisano Luis García, entrenador del equipo isleño, al indicar que «con una victoria se vería todo de manera diferente».

Por otro lado, el centrocampista aseguró que hacen autocrítica «de puertas para adentro», y públicamente sí admitió que ahora les falta «acierto en ambas áreas, pero eso llegará», y que quizá les haya mermado la «confianza», pero afirma que el equipo se encuentra «convencido del trabajo que hace».

Además, el asturiano afirmó que los rivales «nos conocen más», y recordó que en las segundas vueltas «a todos los equipos les cuesta más conseguir victorias, siempre ha sido así», pero un triunfo supondría hacer un «click» mental para volver a sentirse «importantes».

El objetivo es «estar lo más arriba posible»

El mediocampista también declaró que la derrota del Córdoba, rival directo por el ascenso, en el partido disputado este miércoles en Ceuta (3-2), «no nos cambia mucho», porque a su juicio el objetivo es «estar lo más arriba posible».

Ahora que el entorno empieza a discutir a Luis García, Viti defendió a su paisano e indicó que «ha demostrado que es un entrenador increíble, tiene a todos los jugadores enchufados, incluso a los que no juegan, y eso es importante porque la temporada es larga y no sabes cuándo te va a tocar participar».

El futbolista asturiano volvió a la titularidad el pasado sábado en Gran Canaria ante el Castellón (1-1), en posición de extremo, y aunque se sintió «cómodo a nivel físico», sí reconoció que en la segunda parte le costó «un poco más» por su falta de ritmo, tras superar recientemente una lesión muscular.