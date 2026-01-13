Más de 1.100 viviendas en La Bombilla y Puerto Naos tienen acceso con seguridad

En una nueva reunión se han propuesto nuevas autorizaciones para que los residentes que aún no han podido regresar a sus casas puedan hacerlo

El Cabildo de La Palma, a través del Plan de Emergencias Insular (Peinpal), ha certificado ya que un total de 1.105 viviendas de Puerto Naos y La Bombilla ya cuentan con todos los protocolos de seguridad para su acceso, cifra que se prevé incrementar en los primeros compases de 2026.

Zona de playa de Puerto Naos en Los Llanos de Aridane, La Palma, Canarias (España) / Europa Press

El presidente insular, Sergio Rodríguez, espera que en este nuevo año se dé un «impulso definitivo en la recuperación de este espacio, que poco a poco ha ido avanzando hacia la nueva normalidad».

«Seguiremos trabajando codo con codo con las administraciones y entidades científicas, implementando nuevas medidas de control para garantizar la seguridad y comodidad tanto de turistas como de residentes, y que tanto Puerto Naos como La Bombilla vuelvan a ser lo que eran antes de la erupción volcánica», concluyó.

Propuestas nuevas autorizaciones

Durante la sesión de este martes, en el barrio de Puerto Naos se continúa avanzando en la sección delimitada como ‘naranja’, concretamente con actuaciones específicas en los edificios Calero y Mirasol 2.

Por otro lado, se han propuesto nuevas autorizaciones tras el consiguiente estudio técnico favorable del servicio de Bomberos.

En cuanto a La Bombilla, que cuenta con 55 viviendas ya autorizadas, no se han propuesto nuevas autorizaciones por ahora.

Desde el Cabildo se continuará trabajando para tratar de volver a la normalidad de esta área, que supone uno de los principales motores económicos del Valle de Aridane y de la isla, recoge una nota de la corporación.